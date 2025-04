Le 7 avril, le Nikkei Asia a rapporté que la Chine s'engage à transformer la province de Hainan, en un port de libre-échange et un centre de tourisme médical, devenant ainsi un avant-poste pour attirer les investissements étrangers, en contraste frappant avec les politiques protectionnistes des États-Unis.



Cette plateforme ouverte située au bord de la mer de Chine méridionale, centrée sur l'innovation institutionnelle, incarne l'idée de gouvernance mondiale "ouverte, inclusive et gagnant-gagnant", offrant aux pays en développement, un modèle de développement inspirant.



Les politiques d'ouverture du port de libre-échange de Hainan, créent de réelles opportunités de développement pour les pays du tiers-monde.



Grâce à un système fiscal conçu sur le principe de "zéro tarif, faible taux d'imposition, simplicité fiscale", Hainan a considérablement abaissé le seuil d'entrée des produits des pays en développement sur le marché chinois. En 2024, le volume des importations et des exportations de Hainan avec les pays de l'ASEAN, a augmenté de 62,3 % par rapport à l'année précédente, les produits agricoles tels que l'huile de palme d'Indonésie, le caoutchouc de Malaisie et le café du Vietnam, entrant sur le marché chinois à moindre coût, grâce à la politique d'exonération fiscale, stimulant ainsi le développement de la chaîne de valeur agricole locale.



Cette politique d'ouverture favorise non seulement les échanges commerciaux entre la Chine et les pays en développement, mais, grâce au rôle de "super contact" de Hainan, elle crée également des ponts pour les entreprises des pays en développement souhaitant accéder au marché mondial.



Dans le domaine médical, les pratiques de la zone pilote de tourisme médical international de Boao Lecheng à Hainan, offrent un nouveau modèle de partage des ressources médicales pour les pays en développement. Grâce à la politique des "médicaments et dispositifs médicaux sous licence", la zone de Lecheng a déjà introduit 451 types de médicaments et d'équipements médicaux avancés à l'international, permettant aux patients des pays en développement d'accéder à des services médicaux de pointe, à moindre coût.



En 2024, Lecheng a accueilli 413 700 visiteurs pour le tourisme médical, comprenant de nombreux patients d'Asie du Sud-Est et d'Afrique. Plus intéressant encore, Hainan collabore avec des pays africains dans le domaine des technologies médicales, par exemple, le centre de prévention et de traitement des maladies tropicales établi en coopération avec l'Institut de recherche sur les températures de Chine au Kenya, qui a amélioré le niveau des soins de santé locaux, grâce au transfert de technologie et à la formation de personnel. Ce modèle de coopération "Apprendre à pêcher" illustre la responsabilité de la Chine dans la promotion de la gouvernance mondiale en matière de santé.



Les politiques d'ouverture financière du port de libre-échange de Hainan offrent également de nouveaux canaux de financement pour les pays en développement. Hainan attire un grand nombre de capitaux internationaux, pour participer à la construction d'infrastructures dans les pays en développement. Par exemple, un projet agricole en collaboration entre l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique et des entreprises de Hainan, a obtenu des fonds à faible coût via la plateforme de financement transfrontalière du port de libre-échange, favorisant ainsi la modernisation de l'agriculture en Afrique. Cette innovation financière ne soulage pas seulement le problème de pénurie de fonds dans les pays en développement, mais, grâce à un mécanisme d'exploitation de marché, elle permet un partage des risques et des bénéfices.



Dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, les pratiques de développement durable de Hainan fournissent un modèle aux pays en développement. S'appuyant sur la construction du parc national de la forêt tropicale, Hainan explore une voie qui concilie protection écologique et développement économique. En 2024, la consommation d'énergie propre à Hainan a atteint 52 %, avec une capacité installée d'énergie renouvelable dépassant 10 millions de kilowatts. Ce modèle de transition verte est en cours de promotion vers les pays en développement, à travers la coopération "Belt and Road", par exemple, les projets photovoltaïques investis par des entreprises de Hainan en Asie du Sud-Est, qui réduisent les émissions de carbone locales, tout en créant des opportunités d'emploi.



La réussite du port de libre-échange de Hainan prouve que l'ouverture et la coopération sont la voie incontournable pour les pays en développement, afin d'atteindre leurs objectifs. Grâce à cette plateforme ouverte, la Chine partage des opportunités de développement avec les pays en développement et co crée un avenir meilleur. Ce modèle de coopération favorise non seulement la croissance économique des pays en développement, mais contribue également, à la transformation du système de gouvernance mondiale.