L'entraîneur Youssouf Dabo nommé adjoint d'Aliou Cissé en Libye
Lundi 17 Mars 2025 à 14:03

Libye Atlanticactu/ Youssouf Dabo/ Aliou Cissé/ Serigne Ndong Youssouf Dabo, l’entraîneur principal de l’Association Sportive Vita Club, assumera désormais un nouveau rôle au sein de l’équipe nationale de Libye, en plus de ses responsabilités en République Démocratique du Congo. Ancien entraîneur de Teungueth FC et du Jaraaf, il a été désigné comme entraîneur adjoint d’Aliou Cissé pour les « Chevaliers de la Méditerranée », afin de renforcer le staff technique. Malgré cette nomination, Dabo continuera d’exercer ses fonctions à la tête du staff technique de l’AS Vita Club de Kinshasa.



