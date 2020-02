L’épidémie de fièvre jaune qui se déclencha à Dakar en juin 1900 Monsieur Malenfant : nous avons évoqué, hier, l’épidémie de fièvre jaune qui se déclencha à Dakar en juin 1900 et fut particulièrement meurtrière. Le 13 de ce mois de juin, Mgr Buléon en fut victime et, quelques jours plus tard, une soeur qui le soignait. La distribution des prix fut annulée.

L’épidémie se propagea rapidement à Gorée et à Rufisque avant de toucher St-Louis. Personne ne fut épargné : militaires, commerçants, administrateurs, etc. Parmi les victimes, on note, le 25 juillet 1900, un certain Malenfant (probablement prénommé Jean Barthélémy, mais je n’ai pas retrouvé son acte de décès), ingénieur, directeur des travaux publics, dont le nom fut donné en 1907 à une rue de Dakar et (indirectement) l’explorateur Paul Blanchet, le 6 octobre, de retour d’une expédition dans l’Adrar. Le 26 juin le gouverneur général Chaudié avait minimisé l’ampleur de l’épidémie. Mais Le 14 août il devait rentrer en France pour raison de santé. Accusé par les parlementaires français d'avoir déserté la colonie, il fut révoqué par le ministre des colonies. A l’inverse, le père Jalabert reçut la Légion d’Honneur en remerciement de son dévouement au cours de l’épidémie.



