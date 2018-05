L’épouse et la sœur de Boy Djinné obtiennent la liberté provisoire Jabi Cham et Yacine Fall vont enfin pouvoir humer l’air de la liberté. La sœur et l’épouse de Modou Fall alias Boy Djinné ont obtenu une liberté provisoire de la part de la Chambre d’accusation, hier. Mieux, le Parquet général ne s’y est pas opposé.



Depuis plus de trois ans qu’il est en prison, l’illusion de lumière qui pointait à l’horizon avec l’annulation de la procédure dans l’affaire criminelle où il avait comparu la dernière fois, s’est vite dissipée avec la reprise du dossier par le procureur de la République, qui l’a régularisé et ouvert une autre information pour les mêmes faits.



Mais, si l’avenir est sombre pour Boy Djinné, ce n’est pas le cas de ses coinculpés, notamment sa femme Jabi Cham et sa sœur Yacine Fall. La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar leur a accordé la liberté provisoire, hier. En effet, c’est au moins la deuxième fois que l’épouse et la sœur de Boy Djiné saisissent la juridiction de recours.



Les requérantes n’ont pas buté sur le Procureur général. Au contraire, le représentant du ministère public ne s’est pas opposé à la demande de mise en liberté provisoire de la famille de Modou Fall alias Boy Djinné. Une chance pour les deux femmes que le Doyen des juges d’instruction avait refusé de mettre en liberté provisoire.













Les Echos

