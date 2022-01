L’est des États-Unis se prépare à une nouvelle tempête de neige

Des millions d’Américains se sont mis à l’abri dimanche alors qu’une « tempête hivernale majeure », selon les services météorologiques, frappait l’est des États-Unis avec son lot de neige et de glace, provoquant des coupures de courant concernant au moins 235 000 personnes.



Le plus gros de la tempête devrait avoir lieu dans la soirée. « Une tempête hivernale majeure frappera l’est des États-Unis entre dimanche et lundi », a averti le National Weather Service (NWS), indiquant que jusqu’à 30 centimètres de neige pourraient recouvrir une zone qui va du Tennessee et de la Géorgie, dans le Sud-Est, au Vermont et à l’État de New York, dans le Nord-Est, accompagnés de vents forts et de pluies verglaçantes.



Les vents pourraient attendre la force d’un ouragan sur la côte atlantique, a encore prévenu le NWS.



Les transports ont déjà été fortement perturbés. Des milliers de vols ont été annulés et une partie de l’autoroute inter-États I95 fermée en Caroline du Nord.



Les automobilistes ont été prévenus des « conditions routières dangereuses » et de gros encombrements de l’Arkansas (sud) jusqu’au Maine (nord-est).



« L’air arctique déjà en place dans le centre et l’est des États-Unis va se combiner avec ce système dynamique pour créer une épaisse couche de plus de 30 centimètres de neige », selon le NWS.



La Floride, plus habituée à un temps clément même à cette période de l’année, a été indirectement touchée lorsque plusieurs tornades accompagnées de neige, provoquées par cette tempête hivernale ont fait des dégâts matériels et provoqué des inondations côtières dimanche, selon le Weather Channel.



De la Caroline du Nord et du Sud en remontant les Appalaches, glace et rafales de vent compliquent la situation.



L’alerte météo hivernale concerne plus de 80 millions de personnes, selon les médias américains.



Quelque 2900 vols intérieurs ou internationaux étaient annulés dimanche au milieu de l’après-midi, selon le site FlightAware, et environ 2400 étaient retardés.



Environ 235 000 personnes n’avaient plus d’électricité dans le Sud-Est, dont plus de 150 000 dans les Carolines, selon le site PowerOutage.us.



En Géorgie, un autre État parmi les plus affectés, le gouverneur Brian Kemp avait déclaré dès vendredi l’état d’urgence, et des chasse-neige étaient à l’œuvre avant midi pour dégager les routes. Atlanta, au climat doux, a vu tomber de la neige.



La Virginie et la Caroline du Nord ont également déclaré l’état d’urgence. Plus de 30 cm de neige sont tombés sur ce dernier État, selon la chaîne météo.



Le nord-est des États-Unis s’était déjà trouvé enneigé début janvier, recouvert d’un manteau blanc atteignant jusqu’à 30 cm d’épaisseur. Des centaines d’automobilistes étaient restés bloqués près de 20 heures sur un axe majeur reliant la capitale Washington.

La tempête devrait atteindre l’est du Canada mardi, estime le NWS. (AFP)





Source : https://www.impact.sn/L-est-des-Etats-Unis-se-prep...