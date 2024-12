L’évêque de Ziguinchor appelle à cultiver le pardon pour un retour de la paix en Casamance

Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga, évêque du diocèse de Ziguinchor (sud), a invité mercredi, les populations à davantage cultiver le pardon, aux fins de retrouver la paix tant souhaitée en Casamance.



« Il y a une nécessité de cultiver le pardon, aux fins de retrouver la paix tant souhaitée en Casamance », a-t-il souligné dans son homélie en marge de la messe de Noël à Kaguite, un village situé dans la commune de Nyassia.



Des fidèles musulmans dont l’imam Adama Diallo et le chef du village Oumar Ndiaye, ont pris part à cette messe dite par Mgr Valter Manga.



« Ma prière de ce matin, ici à Kaguite, c’est que toute cette jeunesse grandisse dans la paix. Puisque 42 ans de conflit, ça suffit maintenant. Il faut un temps pour faire la paix et ce temps est arrivé. Ce temps de la paix nous est donné par Dieu lui-même », a déclaré le religieux, notant que son travail consiste également à « réparer l’image de la Casamance ».



« Dieu nous a déjà donné ce temps de la paix. Il appartient à nous tous, de faire régner cette paix dans nos cœurs, en cultivant davantage le pardon. Sans le pardon, on n’obtiendra pas cette paix », a-t-il insisté.



Selon lui, « la Casamance n’est pas un territoire violent. Cette région est souvent regardée comme une région violente. Beaucoup de gens ont peur de venir ici, parce qu’ils s’imaginent en Casamance, c’est toujours la violence. Je puis leur assurer qu’il n’en est rien du tout. Je suis venu pour réparer l’image de notre Casamance. Et c’est possible », a poursuivi l’évêque du diocèse de Ziguinchor, tout en priant pour le retour définitif des déplacés à cause du conflit armé.



La Casamance, séparée du nord du Sénégal par la Gambie, est le théâtre d’un des plus vieux conflits d’Afrique, depuis que des indépendantistes ont pris le maquis, après la répression d’une marche en décembre 1982.



Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l’économie de cette région du sud du pays, le conflit a continuellement baissé en intensité.



Il y a deux ans environ, l’armée nationale avait mené des opérations d’envergure pour neutraliser les principales bases rebelles, renforçant ainsi l’accalmie notée dans cette partie du pays et favorisant le retour des personnes déplacées dans leurs villages d’origine.















Aps