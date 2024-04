L’ex-Dg d'Air Sénégal rejoint A&A Strategy: Le grand retour d'Ibrahima Kane

Le cabinet A&A Stratégy accueille un nouveau membre. Et pas des moindres ! Il s’agit de Ibrahima Kane, ancien Partner KPMG Afrique Francophone. Mais surtout, ancien Directeur général de la compagnie aérienne Air Sénégal (2019-2022) et du Fonds souverain d’investissements stratégiques du Sénégal – Fonsis (2016- 2019), informe "Bes bi".



Estimant qu’il s’agit d’une «collaboration croisée», le cabinet indique qu’il va soutenir Ibrahima Kane dans le lancement de Delaa Impact, un fonds d’investissement dédié à la création et au déploiement de solutions de financements innovants aux besoins en infrastructures et industries au Sénégal et en l’Afrique de l’Ouest. Parallèlement, l’arrivée de M. Kane en tant que Senior Vice-Président chez A&A Strategy, va « consolider l’expertise et le leadership du cabinet dans les domaines de l’industrie et du financement de projets ».