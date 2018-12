Accueil Envoyer Partager sur facebook L’ex-avocat de Donald Trump évoque une loyauté qui l’a « conduit sur la voie des ténèbres » Rédigé par La rédaction de leral.net le 13 Décembre 2018 à 10:13

Michael Cohen a été condamné à trois ans de prison pour fraude fiscale, infraction aux règles de financement des campagnes électorales et pour avoir menti au Congrès.



La descente aux enfers de Michael Cohen s’est achevée devant un juge fédéral de New York, mercredi 12 décembre. L’ancien bras droit de Donald Trump a été condamné à trois ans de prison pour des faits de fraude fiscale, d’infraction aux règles de financement des campagnes électorales et pour avoir menti au Congrès. Ces deux derniers dossiers concernent directement son ancien employeur devenu président des Etats-Unis.



Naguère, Michael Cohen assurait être prêt à « prendre une balle » pour protéger le milliardaire. Cette dévotion a cédé la place à la plus implacable des défiances au fur et à mesure que la menace d’une condamnation s’est rapprochée.



En août, l’avocat a franchi le pas en mettant en cause son ancien patron dans la seconde affaire qui embarrasse ce dernier, après l’enquête consacrée aux interférences prêtées à la Russie pendant la campagne présidentielle de 2016. Il s’agit de l’achat dissimulé du silence, avant le scrutin, de deux femmes, une ancienne actrice pornographique et un ancien modèle du magazine Playboy.



Ces dernières assurent avoir entretenu des relations extraconjugales avec le magnat de l’immobilier, qui les nie, il y a une décennie. Depuis ce revirement, Donald Trump n’a cessé d’accabler Michael Cohen, qui le lui a bien rendu, mercredi, au cours d’un mea culpa prononcé d’une voix blanche.



« Aujourd’hui, je retrouve ma liberté »

Revenant sur l’accusation du président qui l’avait qualifié de « faible », le 29 novembre, son ancien avocat l’a jugée « vraie, mais pour une autre raison que celle qu’il a suggérée » (collaborer avec la justice pour obtenir une peine de prison réduite). « Je pensais que c’était mon devoir de couvrir ses sales coups plutôt que d’écouter ma conscience », a-t-il déclaré avant d’affirmer que cette « loyauté aveugle » l’a « conduit sur la voie des ténèbres ».



« Aujourd’hui est le jour où je retrouve ma liberté », a-t-il poursuivi, ajoutant avoir vécu « dans une incarcération personnelle et mentale depuis le jour où j’ai accepté l’offre de travailler » pour Donald Trump.



Le choix de coopérer finalement avec la justice n’a pourtant pas épargné la prison à Michael Cohen. Dans le dossier de ses mensonges au Congrès à propos de l’ampleur de ses contacts avec la Russie avant la présidentielle, qui renvoie cette fois-ci à l’enquête pilotée par le procureur spécial Robert Mueller, une représentante de ce dernier a certes noté à l’audience de mercredi qu’il a fourni des informations « vraies et pertinentes » sur ce dossier explosif.



Mais les procureurs de New York qui ont instruit les autres affaires ont estimé qu’il ne les avait pas suffisamment aidés pour bénéficier d’une peine réduite.











Par Gilles Paris (Le Monde.fr)



