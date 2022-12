L'expérience parlementaire pas donnée en deux mois : Pape Sagna Mbaye rabat le caquet à l'opposition

La problématique des licences de pêche, les chambres frigorifiques non exploitées, les pirogues à fibre de verre, l’approvisionnement des marchés en poisson, les quais de pêche, la géolocalisation, le dialogue avec les pécheurs, le CNCDS, le Marché central au poisson, entre autres questions, ont été abordés par les députés de la 14e législature, lors du passage du ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Pape Sagna Mbaye.

Selon le ministre, une bonne partie des députés et particulièrement de l’opposition, est loin de maîtriser les sujets dont ils parlent, notamment en ce qui concerne la pêche, qui est d’ailleurs, un secteur qu’il maîtrise bien.

Ce qui est déplorable, selon le ministre Pape Sagna Mbaye, c’est que ces parlementaires ont boudé l’hémicycle au moment où il donne les réponses aux différentes interpellations. « Ils devaient être là pour écouter les vérités premières. Ceux qui ont été les plus virulents, et parfois avec une audace imprudente, ont pris la clé des champs. Mais nous allons faire tout pour être adeptes de la philosophie de la complémentarité et capables d’être sur les hauteurs », dira Pape Sagna Mbaye.

« Nous avons 127 licences pour les bateaux sénégalais et 25 pour l’UE, donc moins de 150 licences, là ou d’autres pays comme la Guinée-Bissau disposent de plus de 292 et la Mauritanie, plus de 300 licences », annonce le ministre, qui rappelle que là où nous en disposons dans d’autres pays, ceux-ci n’en ont pas chez nous...