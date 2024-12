L'exploitation du zircon par GCO : une marche de protestation face aux nuisances environnementales et sociales Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Décembre 2024 à 16:12 | | 0 commentaire(s)| L’exploitation du zircon par la société Grande Côte Opérations (GCO) à Lompoul suscite un mécontentement grandissant parmi les populations locales, qui dénoncent des nuisances environnementales et des impacts sociaux majeurs. Pour faire entendre leur voix, les habitants ont organisé une marche soutenue par des personnalités locales, dont le maire de Diockoul, afin d'alerter les autorités sur les conséquences de cette activité minière. Cette mobilisation s’inscrit dans un mouvement plus large de contestation pour une meilleure gestion des ressources naturelles et la préservation de l’environnement.



