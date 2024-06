L’explosion d’un dépôt de munitions fait 9 morts au Tchad (vidéo) Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juin 2024 à 21:20 | | 0 commentaire(s)|

Tchad Atlanticactu/ Ndjamena/ Didier Tapsoba Neuf morts morts et 46 blessés ont été dénombrés ce mercredi dans l’explosion d’un dépôt de munitions à Ndjamena. Le président Mahamat Idriss Déby Itno annonce l’ouverture d’une enquête, selon le journal en ligne de référence « alwihdainfo.com ». https://atlanticactu.com/wp-content/uploads/2024/06/lv_0_20240619191441.mp4 Le ministre tchadiens de la Santé, Abdelmadjid Abderahim, a déclaré aux médias locaux, mercredi, que le bilan provisoire de l’explosion d’un dépôt de munitions, la veille à Goudji, N’Djamena, était de 9 décès et 46 blessés. « Le ministre de la Santé publique a communiqué un bilan de l’incident, indiquant que neuf personnes ont perdu la vie et 46 blessés ont été admis à l’hôpital », a rapporté le journal. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, qui s’est rendu sur les lieux du drame, mercredi matin, en compagnie de son Premier ministre Allah-Maye Halina et bien d’autres personnalités, a annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes de l’explosion. « Un dépôt de munitions du camp de la réserve stratégique, communément appelé camp poudrière a pris feu entrainant une panique générale à travers N’Djamena qui a vécu une nuit effroyable », a pour sa part indiqué le site de la présidence tchadienne. « Les débris et la fumée étaient encore visibles ce matin à l’arrivée du chef de l’Etat, Mahamat Idriss Déby Itno, témoignant de la violence de l’incendie ayant déclenché une série d’explosions retentissantes qui ont secoué toute la ville », détaille encore la présidence tchadienne, faisant état de » bâtiments écroulés, des blindés calcinés, des containers volés en éclats, des armes détruites et une quantité des débris d’obus non explosés ». Cette explosion intervient quelques semaines après l’élection présidentielle du 6 mai dernier ayant permis à Mahamad Déby de succéder à son père Idriss Déby Itno, tué au front en avril 2021, après une transition de trois ans.



