L'histoire de la voie Mouride retiendra le nom de Serigne Mamadou Mamoune Mbacké ibn Serigne Ibrahima Mbacké Ndar Serigne Mamadou Mamoune Mbacké est rappelé suite à un accident. Personne ne pouvait imaginer ce sort décrété par notre Seigneur. Il est parti ce dimanche 9 février 2020 correspondant au 14e jour Maamu kõor (جمادى الثاني) de l'an 1441 H à hauteur de Khombole.

Un homme exceptionnel qui a commencé à servir notre pays le Sénégal jusqu'à devenir fonctionnaire international au PNUD. Après sa retraite , il consacre toute sa vie à l'adoration d'Allah et à œuvrer au service de Cheikhoul Khadim. Il commence ses activités culturelles et islamiques sous la bénédiction de Serigne Saliou Mbacké à Keur Massar. Il effectue en même temps des activités sociales et humanitaires dans la banlieue dakaroise surtout au niveau des mosquées .



À Keur Massar, il eut l'initiative du Magal de Keur Massar, un week-end religieux qui finira par être inscrit dans l'agenda culturel du pays. Il fut une année, où Serigne Mamoune a eu l'honneur de recevoir l'actuel Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Baye Mamoune comme on l'appelait affectueusement, est un homme rare dans la lignée des Mbacké Mbacké.



Un chef religieux, un guide, un intellectuel, un parent, un ami, un confident, un pieux, un brave, un patient, un humaniste, un fin diplomate, un consultant international, un homme simple et très effacé, un homme de Dieu s'en est allé après avoir fait une vie plein d'actions de grâce. Chaque année, avant le Magal de Porokhane, le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké attend impatienment ses repas copieux de Darou Salam pour les invités de marque du Khalife.



Durant le Magal de Darou Salam, il donnait un ndigeul pour la préparation de repas en abondance et très copieux comme l'avait fait Mame Cheikh Anta Mbacké à Serigne Touba. Il les donnait toujours à Serigne Mountakha Mbacké qu'il considère avec certitude comme Serigne Touba. Il me disait Serigne Mor, Serigne Mountakha Mbacké est sans équivoque Serigne Touba.



Il a redémarré , rénové et fini la mosquée de Gawaane . Serigne Mourtalla Mbacke ibn Serigne Touba avait effectué la pause de la première pierre . Cette mosquée dont la construction a été initiée par Serigne Sam Mbacke 4eme Khalife de Mame Cheikh Anta Mbacke . Elle a été construite , rénovée et finalisée par le défunt Serigne Mamoune Mbacke ibn Serigne Ibra Ndar Mbacke . Toutes ces dernières années , ses discussions tournaient à la finalisation de ce chantier de cette maison de Dieu .



Sous le ndigeul de Serigne Mountakha Mbacke Khalife Général des Mourides et de la famille de Darou Salaam ,

Serigne Modou Mamoune Mbacké ibn Serigne Ibra Mbacké petit fils de Borom Darou Salam ak Gawane avait annoncé l'inauguration de la grande mosquée de Gawaane dans la région de Diourbel , département de Bambey ce vendredi 13 Mars 2020 .



Toute la semaine , on parlait au téléphone pour les préparatifs , la dernière image que vous m'avez envoyé par WhatsApp est celle du Mimbar que l'imam doit s'assoir pour faire ses prêches du vendredi . J'avais même fait des suggestions sur la forme et la couleur car tu m'as toujours demandé des suggestions à mon humble personne . On aurait jamais imaginé que vous serez absent de ce bas monde après avoir contruit et fixél'inauguration de la mosquée . Le décret divin est venu et on ne peut y rien . Mais sachez que , ceci reflète une vie totalement consacrée à Dieu . Vous avez pris toutes les dispositions pour un bon déroulement de l'inauguration . La dernière directive était qu'on fasse une enseigne à la résidence Mame Cheikh Anta Mbacke situé à Gawane.



Cette résidence où Serigne Touba a fait un séjour , a été construite vous même sur fond propre .



Serigne Mamadou Mamoune Mbacke , à travers ton parcours , ton comportement et tes actes , incontournable vous êtes ancré en lettre d'or dans l'histoire sénégalaise surtout de la mouridiya .

Nous implorons Dieu de vous hisser au rang des plus nobles d'ici ba et de l'au delà et de répandre sa miséricorde encore sur vous . Repose bien à Darou Salaam dans la cité de la paix et celle de votre grand père Mame Cheikh Anta Mbacké .



Une vie de 70 ans totalement consacrée à notre Seigneur , à son prophète et à son serviteur Privilégié Serigne Touba .Toutes nos condoléances à son Khalifa Serigne Sidy Mbacke , Serigne Babacar Mbacke Moukabaro , Serigne Saliou Mbacke , à toute la famille et à son nouveau Khalife Serigne Sidy Mbacke Ibn Serigne Mamoune Mbacke . Qu'Allah y veille . Serigne Mamoune est parti à jamais laissant derrière nous une maison de Dieu pour l'adoration d'Allah . Quelle belle leçon de vie !











Mor Daga SYLLA ton talibé , ami , confident , homme de confiance .

Fait à Darou Salaam le lundi. 10 Février 2020

Prière : Fatiya + 40 likhlass avec Basmala + Salatou Alanabi (minimum 3 fois )





