L'homme le plus fertile du Bénin, est père de 157 enfants !

Le Béninois le plus fertile est désormais connu. Tradithérapeute, il vit en union libre avec 44 femmes et serait le père de 157 enfants dont 41 filles et 116 garçons. Seule une femme n’a pas pu avoir d’enfants. Et tous les enfants sont nés à la maison.



Il a reçu son tableau d’honneur à la soirée les Records du Bénin qui est un magazine consacré, visiblement, aux faits insolites au Bénin. L’homme le plus fertile en question vit à Glo dans la commune d’Abomey Calavi, dans le département de l’Atlantique.













