L’homme menaçant de faire exploser une bombe près du Capitole s’est rendu

L’homme qui a prétendu avoir une bombe dans une camionnette près du Capitole des États-Unis s’est rendu aux forces de l’ordre, mettant fin à une opération de plusieurs heures, jeudi.



L’homme, identifié par les forces de l’ordre comme étant Floyd Ray Roseberry, 49 ans, de la Caroline du Nord, est sorti du véhicule en rampant sur l’asphalte et a été arrêté peu avant 14 h 30.



Il s’était arrêté devant la bibliothèque du Congrès plus tôt dans la journée et avait dit à la police qu’il avait une bombe dans sa camionnette. Un agent a vu ce qui semblait être un détonateur dans la main de l’homme.



Des négociations avec l’homme s’étaient tenues sur une période d’environ cinq heures.

Les autorités avaient évacué un certain nombre de bâtiments autour du Capitole et avaient envoyé des tireurs d’élite dans le secteur.



Le Congrès est en vacances cette semaine, mais des membres du personnel ont été vus en train de sortir calmement de la zone sous la direction des autorités.



Les négociateurs de la police communiquaient avec le suspect tandis qu’il écrivait des notes et les montrait aux autorités depuis l’intérieur de la camionnette, selon trois personnes au fait de l’affaire, qui ont toutes parlé sous couvert de l’anonymat, car elles n’étaient pas autorisées à parler publiquement. La camionnette n’avait pas de plaque d’immatriculation.



Les autorités tentaient de déterminer s’il s’agissait d’une bombe opérationnelle, ont déclaré les responsables. La police n’a donné aucun détail immédiat sur son motif ou ses demandes.



Tandis que la police poursuivait les négociations, une vidéo du suspect a fait surface sur Facebook depuis l’intérieur de la camionnette. Il proférait des menaces antigouvernementales et parlait de ce qu’il pense être les maux du pays, y compris la position des États-Unis sur l’Afghanistan, les soins de santé et l’armée.



Il a déclaré que les démocrates devaient démissionner, puis a également affirmé qu’il aimait le président, le démocrate Joe Biden. Facebook a supprimé les vidéos quelques heures après qu’elles eurent apparemment été filmées.



Crystal Roseberry, ex-femme de Floyd Ray Roseberry, a déclaré qu’elle avait vu des images de l’homme près du Capitole et a confirmé à l’Associated Press qu’il s’agissait de son ex-mari. Elle a dit qu’elle ne l’avait jamais connu pour avoir des explosifs, mais qu’il était un collectionneur passionné d’armes à feu. (Associated Press)

