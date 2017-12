L'hotel Lamantin Beach engage le plus grand chef cuisinier de 101 Dining Lounge & Bar Dubai - The Palm , Morad Ben'mchich Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Décembre 2017 à 01:28 | | 0 commentaire(s)|

Restauration

Menus pour régimes spéciaux (sur demande)

Snack-bar

Petit-déjeuner en chambre

Bar

Minibar

Restaurant (à la carte et buffet)





Accueil Envoyer à un ami Partager