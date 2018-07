L'huile de coco: un remède pour soigner et rééquilibrer la flore vaginale

Sachez que les mycoses vaginales n'ont aucun rapport avec l’hygiène d’une personne car souvent causées par un dérèglement de la flore vaginale, à cause des médicaments, un excès de toilette intime, une grossesse...



Voici un remède qui peut vous aider: L'huile de coco est un anti-levure naturel. Elle agit comme un antifongique et antibactérien et peut donc être un remède naturel à utiliser pour lutter contre les mycoses vaginales et autre démangeaison de la vulve. Mettez de l'huile de noix de coco vierge première pression à froid dans une cuillère à café, imbibez du coton stérile les parties infectées 2 à 3 fois par jour jusqu'à la disparition.



Bonus:



Faites un bain de siège ou un bain tout simplement au bicarbonate ou au vinaigre de cidre à faire pendant la crise et dès les premiers symptômes. Ajoutez un demi verre des produits cités dans le bain dans une eau tiède pour permettre de rendre le ph de l'eau neutre. Ce remède va soulager l'irritation.



Attention:



Les mycoses vaginales ont toutes des causes différentes. Le remède peut s'avérer efficace comme le contraire. Chaque personne peut réagir différemment à un traitement. Il faut consulter un gynécologue.















Auteur: Afrique-Femme



