L'ingestion d'un cure-dent a failli lui coûter la vie Pendant plusieurs semaines et après de multiples examens, les médecins ont été incapables de déterminer la cause des symptômes d'un jeune athlète. Il avait finalement ingéré sans le vouloir, un cure-dent.



Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Février 2019 à 18:14 | | 0 commentaire(s)|

Il était jeune et en bonne santé, pourtant, un athlète professionnel a failli mourir après avoir accidentellement avalé... un simple cure-dent. L'objet a semé le chaos dans le corps de l'Américain de 18 ans, perforant la partie basse de son intestin pour s'enfoncer dans une artère. Les blessures étaient telles qu'elles ont provoqué une infection du sang, allant même jusqu'à mettre sa vie en jeu.



Il a fallu plusieurs semaines et des visites dans trois hôpitaux différents pour que les médecins découvrent la source de ses maux : un cure-dent, que le jeune homme ne souvenait pas avoir avalé. Une histoire peu banale, rapportée dans un article publié dans The New England Journal of Medicine le 31 janvier dernier.



De douleurs abdominales aux saignements d'une artère

Les auteurs de l'article racontent comment, alors qu'il était en voyage dans le sud-est des États-Unis, l'athlète a commencé à souffrir de douleurs abdominales, de fièvre, de nausées et de diarrhées. Aux urgences, aucune anomalie n'a néanmoins été détectée. Cinq heures plus tard, le jeune homme était renvoyé à son hôtel. Les symptômes se sont atténués, pour revenir deux semaines plus tard. À la liste des maux se sont ajouté des douleurs au dos et des selles sanglantes. Le patient est donc retourné aux urgences.



Cette fois-ci, la présence d'air et de liquide dans le gros intestin a été révélée. Mais nul médecin ne trouvait la source de tous ses problèmes. De retour chez lui, dans le Massachussets, le jeune de 18 ans souffrait encore de fièvre et de frissons, ainsi que de saignements abondants dans ses selles. Les professionnels de santé lui ont diagnostiqué une infection bactérienne dans le sang. Puis une coloscopie a enfin dévoilé le coupable : un cure-dent de 5 cm, pénétrant dans son gros intestin.



L'histoire ne s'arrête pas là pour autant. Une fois l'objet retiré, l'athlète a été victime d'un saignement « mettant [sa] vie en danger », décrivent les auteurs. Une opération a été nécessaire pour réparer les dégâts et arrêter les écoulements de l'artère, elle aussi blessée par le cure-dent. Sept mois et un programme de rééducation à long terme plus tard, le jeune homme a pu reprendre le sport et jouer son premier match professionnel. Après tout cela, il se souvenait avoir mangé un « sandwich qui n'est pas bien passé ». Sûrement un club sandwich, dont l'ensemble des ingrédients est maintenu par un cure-dent.



Les cure-dents, un danger bien connu

La dangerosité des cure-dents est déjà connue. En 2014, une étude allemande recensait 136 cas d'ingestion de ceux-ci. 80 % des patients étudiés avaient souffert d'une perforation et près de 10 % en étaient décédés. Mais les chercheurs rassurent. De telles blessures sont rares. Un problème provient principalement quand le patient ne se souvient pas en avoir avalé un. Les cure-dents en bois sont en effet difficiles à repérer sur les tests d'imagerie, rendant le diagnostic plus complexe.













Source : Live Science





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos