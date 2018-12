L'international Dj Ama is back aux Almadies Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Décembre 2018 à 12:31 | | 0 commentaire(s)| Dj Ama, le grand mixer des boites de nuit de Dakar, Five et Vogue est de retour au Sénégal. De son vrai nom Amadou Salla, est un Professionnel dans le monde du mixage...Ce natif de Sébikotane est plus connu à Milan dont il évolue. Ce dernier est considéré la-bas comme le" Lionel Messi de l'Italie"















