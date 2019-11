Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici "L'oncle de mon mari me plaît beaucoup" Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2019 à 14:14 | | 0 commentaire(s)|

Bonjour Fleur,



Je vis une situation assez particulière mais qui est plus forte que moi. Je suis mariée traditionnellement à un jeune homme gentil et attentionnée mais je suis attirée par son oncle(je l'ai connu il y a peu de temps). Un homme mature, élégant, agréable, instruit, calme, discret et avec de très bonnes manières… mon type d’homme. Il est complètement différent de mon mari. Je fais tout pour refouler mes sentiments mais impossible, car je pense beaucoup à lui. Je ne compte pas lui dire mais je suis très attirée par ce dernier. Merci !



RÉPONSE DE FLEUR



Chère amie, il faut bien réfléchir aux conséquences de vos actes. Vous ne succomber pas à tous vos désirs? Et même si c’est votre vie, pensez aux autres pour ne les pas faire souffrir. Mettez une croix sur cette histoire et chassez toutes les pensées que vous avez de cet oncle là. Mieux vaux prendre vos distances, ne vous laissez pas tenter par le diable.



