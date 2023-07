L’opinion à l’épreuve des médias ou comment les médias transforment notre intellect ( Dr Nafissarou Diouf , Journaliste) Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Juillet 2023 à 03:33 | | 0 commentaire(s)| Prolongeant une réflexion avec des amis sur la situation politique nationale et l’utilisation des médias sociaux, je faisais remarquer à l’un d’eux que le niveau de pollution de l’intellect au Sénégal n’avait jamais atteint des proportions aussi inquiétantes et des niveaux aussi élevés en termes d’impact sur l’opinion. Au même titre que l’existence de stations de mesures de la pollution de l’air ou de la qualité de l’eau, deux éléments vitaux, les (vrais) professionnels de l’information et de la communication devraient protéger les Sénégalais en mettant en place un dispositif d’alerte précoce sur les conséquences désastreuses de la désinformation, élément essentiel dans le processus de manipulation. Avoir la bonne information est aussi vitale que respirer de l’air non pollué et boire de l’eau potable. Pour ce faire, mon analyse s’articulera autour du triptyque : audience, gouvernance, formation.



L’audience, la fin justifie-t-elle les moyens ?





Parlant d’audience, un constat s’impose : les partis politiques organisent mieux leur communication que les médias ! Reprenant le propos de mon confrère Daniel Schneidermann, ancien chroniqueur au journal Le Monde, je dirais que « même le journalisme a droit à un traitement médiatique équitable ! ». Pour dire vrai, le contrôle des flux, la course au scoop, à l’information qui vient juste de « sortir du paquet » a fini d’installer les acteurs des médias dans une frénésie qui détonne avec l’exercice de la profession de journaliste. Les cours et bonnes pratiques que l’on nous prodiguait à l’école de journalisme rappelaient le principe sacrosaint du recul, de la mesure et de la responsabilité dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations. Néanmoins, pour paraphraser Michel Desmurget, le temps des médias sociaux s’est « largement substitué au temps physiologique ». Autant dire qu’un « bombardement sensoriel constant » est organisé, au quotidien, au détriment des Sénégalais et ce, depuis près d’une décennie, coïncidant avec le boom des réseaux sociaux. Ces derniers étant le prolongement, en partie, des médias classiques, redéployent, de fait, le débat statique et unidirectionnel dans une mouvance plus dynamique où toutes les brimades, tous les écarts et tous les coups sont permis. Sous ce rapport, il faut reconnaître que les usages sur internet échappent, en grande partie, au Législateur. L’impact des médias sur l’opinion, prouvé depuis la deuxième guerre mondiale, reconnaît la relation entre l’opinion des personnes et les programmes qu’elles suivent. Ainsi, renforcer la formation et doter les écoles de journalisme d’un vrai statut universitaire à l’image du CESTI, réglementer le secteur de la presse et assainir les entreprises de presse, deviennent un impératif pour les acteurs de la presse, s’ils ne souhaitent pas que l’Etat s’y mêle. Ce dernier étant dépositaire du suffrage des Sénégalais leur doit en effet protection et assistance dans la consommation de cette denrée périssable que constitue l’information. Si la notion de péremption ne peut pas tout le temps être appliquée comme avec les denrées alimentaires, il faudrait, en revanche, veiller sur ceux qui produisent l’information, les conditions d’exercice et les moyens de diffusion, afin de mieux préparer ceux qui doivent la recevoir. L’éducation aux médias devrait être introduite dans les grilles des programmes des éditeurs. Avec la COVID-19, la création d’une chaîne éducative comme Canal Education, qui était en soi une innovation, offrait une belle opportunité pour asseoir une vraie culture de l’approche médiatique par les plus jeunes, ces derniers étant de puissants relais auprès de leur communauté, à commencer par leurs parents. Malheureusement, la chaîne de télé diffusée sur le canal 20 de TNT fait long feu. Une situation qui relance la sempiternelle question de la viabilité des médias.



Face aux dérives médiatiques, la gouvernance des entreprises de presse en question, de même que la formation des journalistes



Il faut, assurément, revoir le mode de gouvernance de nos entreprises de presse. Si les médias forgent les opinions, il faut que les signataires de pétition soient, forcément, à équidistance du débat politique et politicien. La dernière sortie de confrères encore en exercice dans les rédactions, affichant ostensiblement leur choix sur l’un des camps du champ politique, laisse perplexe quant à la capacité des tenants des médias à rendre disponible la vraie information. Quelques jours auparavant, un patron d’une entreprise médiatique, à l’occasion d’une conférence de presse, avait affiché publiquement sa préférence pour un opposant radical, urbi et orbi. Dans ma thèse de Doctorat, voilà ce que je disais de la presse : « Ainsi, la presse n’aurait aucun pouvoir mais s’accrocherait à des pouvoirs pour faire son métier, établir ses thèses, mener ses enquêtes. Elle aiderait par ailleurs des pouvoirs à se maintenir, à justifier leur existence ; la presse tyrannique, pouvoiriste, chimérique…la presse serait donc à plusieurs visages et n’en aurait aucun ». Dès lors, comment mieux organiser le débat en laissant le choix, libre cette fois, au consommateur, de se faire sa propre…opinion ? Pour le moment, cela semble quasi-impossible aux Sénégalais de se faire une vraie opinion, pour ne pas dire une idée de l’actualité tant le débat est…déséquilibré. Assurément, une gouvernance de nos médias s’impose. A ce titre, en lieu et place des assises de la presse, faire une revue, à mi-parcours, du code de la presse , serait plus salutaire, plus pertinente. D’abord, l’exercice permettrait de passer au peigne fin les points relatifs au secteur de l’audiovisuel et évoqués dans l’exposé des motifs, à savoir les ressources humaines, les activités et l’environnement de la presse ; ensuite il permettrait une relecture des dispositions générales, des dispositions relatives aux professionnels de l’information et de la presse écrite, de la communication audiovisuelle et de la presse en ligne, sans compter celles relatives aux financements des entreprises de presse. En faisant une revue de presse radiophonique ces derniers temps, je suis tombée sur un chroniqueur dont la thèse s’apparentait à une sorte de viatique : pour lui, la liberté de la presse est bien une réalité au Sénégal ; par contre, analyse-t-il, le modèle économique des entreprises de presse devrait prendre en compte la notion de droit d’auteur et de droit voisin. Cela permettra, avance-t-il, de faire une sorte de sélection naturelle entre les vrais acteurs des médias et les « porteurs d’eau » : ceux dont les analyses seront reprises un peu partout du fait de la qualité des contenus produits, avec reconnaissance pécuniaire à l’aune du nombre de reproduction des articles ou réflexions réalisées, éclipseront, de fait, les pseudo-journalistes. Toutefois, l’analyse sur le statut de journaliste ou de personnes assermentées à pouvoir porter le titre de journaliste divise. Si certains pensent qu’il faut être formé à bonne école, d’autres avancent que les critères d’appartenance à l’ordre des médecins, ne peuvent pas être similaires à ceux d’appartenance à la famille de la presse. Vous l’aurez senti, les notions et vocables d’ordre et de famille n’ont ni la même acception ni la même valeur en grammaire. L’ordre renvoie à un « groupe de personnes étant soumises à des règles professionnelles » tandis que le vocable « famille », très souvent utilisée pour représenter la corporation, a une connotation d’acceptation ou encore de tolérance que ne renferme pas la notion d’ordre, même si comparaison n’est pas raison.

Sans trop de prétention, il est aisé de constater que la configuration actuelle des entreprises de presse laisse peu de place à la qualité de ceux qui en répondent. D’ailleurs, le dernier classement de Reporters Sans Frontières sur la liberté de la presse au Sénégal m’avait personnellement laissée sur ma faim[9]. L’organisation justifie ce classement en citant…deux affaires ! Elle tait l’environnement de la presse, la précarité des conditions de travail, le manque de formation, autant dire les éléments intéressants pour une analyse convenable du comportement de certains acteurs de la corporation. Si trahir le serment d’Hippocrate peut valoir à un médecin d’être traduit devant le tribunal de ses pairs ou devant les juridictions comme celui d’usurpation de la fonction de médecin, je me demande bien par quel moyen on devrait rappeler à l’ordre un journaliste. J’entends déjà, ici, que l’on me rétorque qu’il y a un tribunal des pairs chez nous : oui, mais il régule une corporation hétéroclite dans sa composition, son parcours et ses motivations et dont le mandat n’est pas bien assimilé par la plupart des ayants-droits. En raison de ce qui se passe, les nombreuses questions qui taraudent l’esprit de beaucoup d’observateurs de la scène médiatique sont les suivantes : d’où viennent ceux qui sont à longueur de journée sur les plateaux télé et radio et sur les médias sociaux à travers les plateformes digitales et que l’on appelle « chroniqueurs » ? D’où tirent-ils le recul nécessaire pour commenter, analyser et porter un regard critique sur l’actualité ? Ces questions s’imposent au regard de la proportion que prend ce « corps » au sein des rédactions mais, surtout, des libertés que leur confèrent les rédactions. Pour peu que l’on s’intéresse à nos médias, il faut accepter que le terme est quasi-galvaudé : tout le monde est chroniqueur et ce dernier doit être forcément du camp de l’opposition ; le contraire serait mal vu : les réseaux sociaux assurent le SAV avec des extraits savamment « coupés » ou « montés » ; le nombre de « vues », de « likes » et de commentaires varie selon le « degré » d’opposition au pouvoir en place. Sur les plateaux télé et radio, la notion d’équilibre ne dérange personne, encore moins le journaliste qui anime l’émission, le directeur de publication ou le rédacteur en chef qui, en principe, doivent en assurer la régulation en termes de participation des acteurs politiques. Ah, j’allais oublier, la notion de chroniqueur est assimilée aux émissions politiques qui, là aussi, doivent être revues dans leur proportion : du lundi au dimanche, nos médias organisent de longues émissions (plus de trois heures parfois, sans public), pour la plupart en wolof, avec des titres évoquant le face-à-face et la confrontation ; rarement des émissions d’analyse. La politique semble ainsi prendre le pas sur tous les autres aspects de la vie publique qui, pourtant, occupent la majeure partie des activités des Sénégalais.



Je ne saurais terminer sans préciser que cette contribution ne vise pas à jeter l’anathème sur toute la corporation de journalistes au Sénégal car nombreux sont les confrères dont le professionnalisme et l’intégrité ne font pas de doute. Elle vise plutôt à attirer l’attention sur des dérives médiatiques actuellement en cours dans notre pays dont le non-endiguement pourrait être préjudiciable à la démocratie.



Mon propos est une invite à un journalisme responsable.



Dr Nafissatou Diouf Journaliste

