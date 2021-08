L'origine de l'incendie qui s'est déclaré au building admiratif est connue

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Août 2021 à 14:01 | | 0 commentaire(s)|

On en sait un peu plus sur l’incendie qui s’est déclaré au 10e étage du bulding administratif Mamadou Dia. Il s’agit d’un court-circuit parti du restaurant qui se trouve au 10e étage de l’immeuble. « Les autorités ont engagé une entreprise d'électricité sans expérience qui a voulu faire des installations au 10eme étage, là où se trouve le restaurant et il y a eu un court-circuit », révèle une source de leral.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos