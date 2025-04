LA FAMILLE DE MARTIN LUTHER KING INDIGNÉE PAR MARINE LE PEN Rédigé par leral.net le Samedi 19 Avril 2025 à 00:43 | | 0 commentaire(s)|

Dans la tourmente après sa condamnation pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen a cru bon de se comparer à Martin Luther King. Une analogie qui a fait bondir la famille du pasteur américain, dénonçant "une distorsion inappropriée de l'histoire" (SenePlus) - La famille de Martin Luther King a vivement réagi aux déclarations de Marine Le Pen qui avait comparé son combat judiciaire à la lutte pour les droits civiques menée par le célèbre militant américain. Selon le quotidien Libération, le fils et l'épouse du militant afroaméricain ont exprimé leur mécontentement après que la cheffe de file des députés du Rassemblement National a invoqué l'héritage du pasteur lors d'une intervention en visioconférence au congrès de la Ligue, parti d'extrême droite italien, le 6 avril dernier. "Cela constitue une distorsion inappropriée de l'histoire et porte atteinte aux sacrifices consentis par ceux qui se sont opposés à la haine et se sont battus pour la justice", ont déclaré les proches de Martin Luther King dans un entretien accordé à BFMTV, comme le rapporte Libération. L'analogie faite par Marine Le Pen survient dans un contexte particulier. La cheffe politique du RN venait d'être condamnée pour détournement de plus de 4 millions d'euros au Parlement européen lorsqu'elle a déclaré : "Notre combat sera un combat pacifique, un combat démocratique. Nous prendrons exemple sur Martin Luther King qui a défendu les droits civiques. Ce sont les droits civiques des Français aujourd'hui qui sont mis en cause." Ces propos ont été tenus deux jours seulement après le 57e anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King par un ségrégationniste blanc, souligne le journal. Libération met également en lumière ce qui apparaît comme une contradiction idéologique : "En appeler à la plus grande figure de la lutte contre la ségrégation raciale quand son propre parti prône depuis des décennies la discrimination d'État via la 'préférence' puis la 'priorité nationale'." La famille King a tenu à rappeler que les efforts du pasteur "ont ouvert la voie à la création de sa vision d'une 'communauté bien-aimée', une société fondée sur l'unité plutôt que sur la division", une vision qui semble aux antipodes de celle défendue par le Rassemblement National selon les critiques. Source Logo: SenePlus Primary Section: International Secondary Sections: Politique Développement Diaspora Société Archive setting: Unique ID: Farid



Source : Source : https://www.seneplus.com/international/la-famille-...

