LA FOUDRE FRAPPE ENCORE Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Octobre 2020 à 13:49 | | 0 commentaire(s)|

Un jeune pécheur a perdu la vie hier. La liste des victimes de la foudre n’en finit pas de s’allonger. C’est à Simandi Balante, département de Goudomp, région de Sedhiou, que cette nouvelle victime a été recensée. Cet accident n’a pas laissé indifférent l’édile de la localité qui appelle à plus de vigilance en mer. […] Un jeune pécheur a perdu la vie hier. La liste des victimes de la foudre n’en finit pas de s’allonger. C’est à Simandi Balante, département de Goudomp, région de Sedhiou, que cette nouvelle victime a été recensée. Cet accident n’a pas laissé indifférent l’édile de la localité qui appelle à plus de vigilance en mer. « J’aimerais juste inviter ceux du secteur à plus prendre en considération les prévisions de l’ANACIM, elles pourraient sauver des vies à l’avenir », prévient Famara Calbert Mané, maire de la contrée.



Source : Source : https://letemoin.sn/la-foudre-frappe-encore/...

