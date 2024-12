LA JOURNALISTE LORRAINE DE FOUCHER REMPORTE LE PRIX ALBERT LONDRES Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2024 à 01:40 | | 0 commentaire(s)|

La reporter a écrit sur les viols en série subis par Gisèle Pelicot, des femmes migrantes violées, des victimes du milieu pornographique et des adolescents tueurs à gages. Lorraine de Foucher a remporté le prix Albert Londres du journalisme francophone. La journaliste d'investigation du journal Le Monde a publié plusieurs enquêtes sur les violences faites aux femmes. La reporter Lorraine de Foucher a écrit sur les viols en série subis par Gisèle Pelicot, des femmes migrantes violées, des victimes du milieu pornographique et des adolescents tueurs à gages. "Elle s'attaque à des sujets trop longtemps tus dans notre société", a salué le jury. Lorraine de Foucher a commencé au Monde comme pigiste en 2014, avant de devenir membre du service Société. Elle avait été préselectionnée en 2023 pour le prix Albert Londres pour le documentaire réalisé avec Jean-Baptiste Renaud "Philippines: viols d'enfants en ligne, l'enfer derrière l'écran". Le prix de l'audiovisuel a été décerné à Antoine Védeilhé et Germain Baslé pour le film "Philippines: les petits forçats de l'or", qui expose le travail d'enfants exploités. Le prix du livre a recompensé Martin Untersinger, journaliste au service Pixels du Monde, pour "Espionner, mentir, détruire", une investigation sur les cyberattaques. Le prix du reportage audiovisuel a été créé en 1985 et celui du meilleur livre d'enquête en 2017. Source Logo: SenePlus Primary Section: Media Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/media/la-journaliste-lorr...

Accueil Envoyer à un ami Partager