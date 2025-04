LA MORT D'UN SÉNÉGALAIS ENFLAMME LA RUE AU BRÉSIL Rédigé par leral.net le Samedi 12 Avril 2025 à 19:03 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère sénégalais des Affaires étrangères annonce l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce drame qui aurait impliqué une intervention policière violente durant une opération contre des vendeurs ambulants Le ministère sénégalais de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères a confirmé la mort d’un citoyen sénégalais à São Paulo. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame qui aurait impliqué une intervention policière violente. La ministre sénégalaise de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères, Yassine Fall, a publié un message de condoléances suite au décès d’un ressortissant sénégalais au Brésil. Dans ce communiqué officiel daté du 12 avril 2025, la ministre exprime «avec tristesse et consternation» avoir été informée du «décès tragique» de Ngagne Mbaye, survenu à São Paulo le vendredi 11 avril 2025. «En cette douloureuse circonstance, je tiens à exprimer, au nom du Gouvernement du Sénégal, mes condoléances émues à la famille du défunt, à la communauté sénégalaise résidant au Brésil, ainsi qu’à l’ensemble de nos compatriotes de la diaspora», déclare la ministre dans son message. Le communiqué précise également que «les démarches sont entreprises, via notre représentation diplomatique pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame», suggérant qu’une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du décès. Violence policière présumée et manifestations Les circonstances du décès, non détaillées dans le communiqué officiel sénégalais, seraient liées à une intervention policière selon des informations locales. Ngagne Mbaye aurait été abattu par un policier lors d’une opération de confiscation de marchandises visant des vendeurs ambulants dans le quartier du Brás à São Paulo. D’après des témoins cités par des médias brésiliens, la victime tentait de défendre une collègue âgée lorsqu’une altercation a éclaté avec les forces de l’ordre. Il aurait été d’abord frappé avec un bâton par un policier avant de répliquer avec une barre de fer, ce qui aurait conduit à l’usage d’une arme à feu par l’agent de police. Une manifestation organisée le samedi 12 avril pour protester contre cette mort a dégénéré, la police militaire ayant utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Le Centre de droits humains et de citoyenneté des immigrés a dénoncé dans un communiqué ce qu’il considère comme une nouvelle manifestation de violence policière ciblant spécifiquement «un homme noir, migrant et travailleur», et réclame une enquête transparente ainsi que des sanctions. Les autorités brésiliennes ont annoncé que le policier impliqué a été relevé de ses fonctions et que son arme a été saisie dans le cadre de l’enquête en cours. Source Logo: SenePlus Primary Section: Diaspora Secondary Sections: Politique International Développement Société Archive setting: Unique ID: Farid



Source : Source : https://www.seneplus.com/diaspora/la-mort-dun-sene...

