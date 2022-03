LA SENELEC EST FIN PRÊTE POUR INTÉGRER LE GAZ DANS SA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ, SELON SON DIRECTEUR GÉNÉRAL

‘’Nous avons installé des machines pour satisfaire la demande en matière d’électricité’’, a-t-il assuré.



Pape Demba Bitèye dit espérer que l’avènement du gaz va permettre à la Senelec de baisser ses coûts de production au profit des consommateurs.



Le Sénégal devrait faire son entrée dans le club des pays producteurs de gaz, à partir de 2023, année où le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), à cheval sur la frontière maritime de la Mauritanie et du Sénégal, devrait livrer ses premiers mètres cubes.



En janvier 2016, Kosmos Energy a fait ‘’une découverte importante de gaz’’, dans cette zone.



Les réserves sont estimées à 1.400 milliards de mètres cubes de gaz, ce qui fait du projet GTA l’un des plus importants en cours de réalisation en Afrique.



Pour sa mise en œuvre, les gouvernements mauritanien et sénégalais ont signé, en février 2018, un accord pour développer ce champ gazier transfrontalier.



La phase 1 du développement a démarré en 2019, à la suite d’une décision finale d’investissement signée par la Mauritanie, le Sénégalais, British Petroleum et Kosmos Energy.

