LDC / Phase de poules : Le Real Madrid au bord de l'élimination suite à sa défaite 2-0 contre Shakthar Donetsk.

Le Real Madrid pourrait être absent des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. L’équipe de Zinédine Zidane plus que jamais en difficulté, après une défaite en championnat contre le Deportivo Alavés (2-1), a connu un cinglant revers en LDC, sur la pelouse du Shakthar Donetsk (2-0.)



Le géant espagnol est désormais troisième du groupe B (7pts) à l'issue de la quatrième journées de la phase de poules. Pour espérer continuer en C1, il faudra d'abord battre le Borussia Mönchengladbach (1er, 8pts) lors de la dernière journée au Santiago Bernabéu. Et, sortir la calculette, une situation critique pour Zidane et ses protégés...

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/LDC-Phase-de-poules-Le-R...