LDC/Real Madrid-PSG: Neymar promet une surprise A partir de février prochain, les 8èmes de finale de la ligue des champions débuteront. L’équipe française du Paris Saint Germain croisera le fer avec les poulains de Zinédine Zidane du Real Madrid.



C’est un match qui s’annonce très serré surtout que les deux équipes qui vont s’affronter, ont de très bons joueurs. Il est clair que la phase de l’échauffement est passé, cette deuxième phase est réservée maintenant aux choses sérieuses.

La rencontre aller se jouera le 14 février prochain et le retour est programmé pour le 06 mars. Pour cette rencontre très attendue, Neymar qui était en conférence de presse, jeudi, en marge de la tournée au Qatar, a laissé entendre que même si c’est une rencontre difficile, il n’est pas exclu que le PSG fasse un bon résultat.

« Nous savons que ce sera un match compliqué, contre une équipe qui joue ensemble depuis des années et aspire à gagner, mais nous pouvons faire l’histoire. Nous sommes ici pour cela, pour jouer au foot, et nous allons tout faire pour gagner », a déclaré le Brésilien.

Pas de quarts de finale depuis un bon moment Il faut dire que la grande surprise que Neymar réserve à tous les supporteurs du PSG, c’est cette victoire tant attendue. Même s’il faut reconnaître que le PSG n’a jamais traversé le cap des quarts de finale depuis l’arrivée des propriétaires qataris à la tête du club français. En battant le Real Madrid, qui n’a pas chuté dans cette compétition depuis les demi-finales de l’édition 2014-2015, ce sera un grand exploit. Et pour le Brésilien, la grande surprise sera donc de faire chuter le Real Madrid.



Neymar a tout de même tenu à faire une précision: « Cela ne dépend pas que de moi, mais aussi de mes coéquipiers et de ce que l’on gagnera cette saison. C’est clair que le Mondial sera très important (…) mais il faudra faire les choses bien pour d’abord gagner avec l’équipe et ensuite, (penser) aux choses personnelles », a-t-il expliqué.





