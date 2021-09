LDC africaine: Teungueth Fc perd devant l’Asec d’Abidjan Rédigé par leral.net le Samedi 11 Septembre 2021 à 22:48 | | 0 commentaire(s)|

L’équipe du Teungueth FC a perdu 0-1 la manche aller des préliminaires de la Ligue africaine des champions contre l’ASEC d’Abidjan de Côte d’Ivoire, ce samedi au stade Lat Dior de Thiès. La manche retour est prévue le 19 septembre à Abidjan. Interpellé à la fin de la rencontre, l’entraîneur du champion du Sénégal, Youssouph […] L’équipe du Teungueth FC a perdu 0-1 la manche aller des préliminaires de la Ligue africaine des champions contre l’ASEC d’Abidjan de Côte d’Ivoire, ce samedi au stade Lat Dior de Thiès. La manche retour est prévue le 19 septembre à Abidjan. Interpellé à la fin de la rencontre, l’entraîneur du champion du Sénégal, Youssouph Dabo a regretté les occasions ratées par son équipe. ‘’Nous n’avons pas su marquer sur les quelques situations que nous avons eues’’, a relevé le technicien ajoutant que son équipe sait ce

qu’il reste à faire aller gagner chez l’adversaire pour passer ce tour. ‘’Les joueurs ont fait les efforts nécessaires mais on a manqué de réussite’’, a-t-il dit soulignant que le TFC va tirer les leçons de

la rencontre pour rectifier et aller de l’avant. Tout n’a pas été bon et il faut améliorer pour aller gagner, a-t-il toutefois reconnu soulignant que son équipe croit toujours à la qualification. ‘’Je reste optimiste et nous allons relever le défi de la qualification’’, a-t-il par ailleurs ajouté. Du côté de l’ASEC, on se satisfait du résultat, a dit l’entraîneur

Julien Chevalier reconnaissant qu’il y aura une manche retour à jouer. ‘’Nous sommes venus avec de l’ambition et nous avons réussi un résultat qui aurait même pu être meilleur’’, a-t-il ajouté regrettant la perte de deux joueurs pour la manche retour. Aps



