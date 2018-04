LE BEST-OF DU «BIG FORT»: Valence dépasse le Real, Naples s'accroche

Premier League

Chelsea peut nourrir des regrets

Chelsea pouvait s'en vouloir à la fin du derby londonien. Les Blues ont concédé le nul à domicile face à West Ham (1-1) dans un match qu'ils semblaient pourtant maîtriser. Le trio offensif composé de Willian, Morata et Hazard s'est amusé sur la pelouse de Stamford Bridge. Le second était impliqué dans l'ouverture du score avec une déviation de la tête pour Azpilicueta, qui s'arrachait pour marquer son deuxième but de la saison (1-0, 36e). Chelsea prenait logiquement l'avantage, porté par un Hazard virevoltant mais qui ne réussissait pas à cadrer ses frappes (4e, 29e). L'équipe de Conte aurait dû se mettre à l'abri après la pause. Le Belge talonnait pour Willian qui voyait sa frappe frôler le poteau droit (47e), et Moses manquait totalement sa frappe (51e) après un débordement dangereux d'Alonso. West Ham résistait et allait même arracher une égalisation inespérée. Arnautovic se battait bien pour récupérer un ballon dans la surface et servait Chicharito en retrait, l'international mexicain ne se faisait pas prier pour tromper Courtois (1-1, 73e). Les Hammers n'étaient pas loin d'un succès mais pouvaient regretter un tacle magistral de Kanté - pour sa 100e en Premier League - dans les pieds d'Arnautovic dans la surface (86e). L'entrée en jeu de Giroud n'a rien changé, la tête du Français était repoussée par Hart (88e). Chelsea (5e, 57 points) compte désormais un retard de dix points sur Tottenham et peut probablement dire adieu à la C1, alors qu'Arsenal revient à trois longueurs après son succès face à Southampton (3-2) en début d'après-midi. De son côté, West Ham respire un peu et se rapproche du maintien (14e, 34 points). Les résultats de la 33e journée Everton 0-0 Liverpool Stoke City 1-2 Tottenham Watford 1-2 Burnley West Bromwich 1-1 Swansea Bournemouth 2-2 Crystal Palace Brighton 1-1 Huddersfield Leicester 1-2 Newcastle Arsenal 3-2 Southampton Chelsea 1-1 West Ham

L e classement du Championnat d'Angleterre Rang Équipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff. 1 Manchester City 84 32 27 3 2 90 24 66 2 Manchester United 71 32 22 5 5 63 25 38 3 Liverpool 67 33 19 10 4 75 35 40 4 Tottenham 67 32 20 7 5 64 27 37 5 Chelsea 57 32 17 6 9 54 31 23 6 Arsenal 54 32 16 6 10 61 43 18 7 Burnley 49 32 13 10 9 31 28 3 8 Leicester 43 32 11 10 11 48 45 3 9 Everton 41 33 11 8 14 38 53 -15 10 Newcastle United 38 32 10 8 14 33 41 -8 11 Bournemouth 38 33 9 11 13 41 53 -12 12 Watford 37 33 10 7 16 42 59 -17 13 Brighton 35 32 8 11 13 29 43 -14 14 West Ham 34 32 8 10 14 40 58 -18 15 Swansea 32 32 8 8 16 26 45 -19 16 Huddersfield 32 33 8 8 17 26 54 -28 17 Crystal Palace 31 33 7 10 16 33 52 -19 18 Southampton 28 32 5 13 14 31 50 -19 19 Stoke 27 33 6 9 18 30 63 -33 20 West Bromwich Albion 21 33 3 12 18 26 52 -26 Manchester City 2-3 Manchester United

Liga

Valence passe devant le Real Madrid Après le match nul dans le derby de Madrid (1-1) plus tôt dans l'après-midi, Valence n'est pas passé à côté d'une belle opportunité et s'est imposé face à l'Espanyol Barcelone (1-0 ), à Mestalla. Un succès qui permet à l'équipe de Toral de se hisser à la troisième place (65 points) avec une longueur d'avance sur le Real Madrid. Dans une rencontre rythmée, les Blanquinegros ont rapidement pris les devants. Auteur d'un très bon match, Guedes délivrait un beau centre sur la tête de Rodrigo au deuxième poteau, et l'Espagnol ne tremblait pas pour marquer son quinzième but de la saison en Liga (1-0, 7e). En face, le club catalan est resté très joueur (19 tirs) mais n'a pas réussi à tromper la vigilance de Neto. Le gardien valencian se montrait décisif à plusieurs reprises devant Moreno (11e, 55e) et Darder (25e, 29e, 59e). Valence était trop brouillon pour marquer le deuxième but dans un match qui avait perdu en intensité après l'heure de jeu. Suffisant pour signer un cinquième succès consécutif et poursuivre une série de neuf matches sans défaite pour les locaux, qui ne sont plus qu'à trois points du deuxième, l'Atlético de Madrid. L'Espanyol Barcelone descend à la quinzième place mais ne devrait pas s'inquiéter pour son maintien (13 points d'avance sur le 18e). Les résultats de la 30e journée

Alaves 2-0 Getafe Celta Vigo 4-0 Séville Real Betis 2-0 Eibar Barcelone 3-1 Leganes

Levante 2-1 Las Palmas

Real Madrid 1-1 Atlético Madrid

Real Sociedad 5-0 Gérone

Valence 1-0 Espanyol Barcelone



Lundi

Villarreal - Athletic Bilbao (21 heures) Alaves 2-0 Getafe

Le classement du Championnat d'Espagne Rang Équipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff. 1 FC Barcelone 79 31 24 7 0 79 16 63 2 Atlético de Madrid 68 31 20 8 3 51 15 36 3 Valence CF 65 31 20 5 6 59 31 28 4 Real Madrid 64 31 19 7 5 77 34 43 5 Betis Séville 49 31 15 4 12 52 53 -1 6 Villarreal 47 30 14 5 11 40 34 6 7 Séville FC 46 31 14 4 13 39 50 -11 8 Gérone 44 31 12 8 11 44 48 -4 9 Celta Vigo 43 31 12 7 12 50 43 7 10 Eibar 40 31 11 7 13 36 45 -9 11 Getafe 39 31 10 9 12 35 30 5 12 Real Sociedad 37 31 10 7 14 56 52 4 13 Athletic Bilbao 36 30 8 12 10 30 34 -4 14 Leganés 36 31 10 6 15 26 39 -13 15 Espanyol Barcelone 36 31 8 12 11 26 38 -12 16 Alavés 35 31 11 2 18 28 45 -17 17 Levante 31 31 6 13 12 28 45 -17 18 Deportivo La Corogne 23 31 5 8 18 29 63 -34 19 Las Palmas 21 31 5 6 20 22 63 -41 20 Malaga 17 31 4 5 22 19 48 -29





Serie A

Naples renverse le Chievo

Le stade San Paolo pouvait exulter à la fin du match, tant l'équipe de Naples a longtemps pensé qu'elle laisserait la Juventus filer définitivement vers le titre, avant de finalement s'imposer face au Chievo (2-1). Pourtant, les hommes de Sarri ont largement contrôlé une partie (73% de possession) au cours de laquelle rien ne semblait leur réussir (30 tirs dont 11 cadrés). Seulement, les locaux se montraient parfois maladroits et tombaient sur un Sorrentino en état de grâce (22e, 70e, 76e). Le gardien du Chievo semblait encore plus infranchissable quand il repoussait le penalty tiré par Mertens (50e), qui avait voulu se faire justice lui-même. Les visiteurs ont alors profité d'une de leurs rares incursions dans le camp napolitain (seulement 4 tirs) pour ouvrir le score. Giaccherini récupérait le ballon dans les pieds de Tonelli et trouvait l'ancien Nantais Stepinski, qui envoyait une frappe puissante sous la barre (0-1, 73e). Quelques minutes plus tard, la tête de Tonelli trouvait la transversale (76e) et Naples pensait se diriger vers une défaite cruelle. C'était sans compter sur une fin de match complètement folle. Milik était à la réception d'une ouverture d'Insigne et lobait Sorrentino de la tête (1-1, 89e). Dans la foulée, le Polonais était tout près de doubler la mise, mais le portier véronais était impérial (90e+2). Le héros du jour fut finalement Diawara (20 ans). Sur un corner, le Guinéen se retrouvait seul dans la surface et enroulait sa frappe dans la lucarne gauche pour délivrer un stade en fusion (2-1, 90e+3). Le premier but du jeune milieu en Serie A permet à Naples (2e, 77 points) de rester à quatre longueurs de la Juventus. Le Chievo Vérone, lui, n'a plus que deux points d'avance sur la zone rouge.

Les résultats de la 30e journée

Benevento 2-4 Juventus Turin

Roma 0-2 Fiorentina

SPAL 1-1 Atalanta

Sampdoria 0-0 Genoa

Torino 1-0 Inter Milan

Crotone 1-0 Bologne

Hellas Vérone 1-0 Cagliari

Naples 2-1 Chievo Vérone

Udinese 1-2 Lazio Rome

Milan AC 1-1 Sassuolo



Le classement du Championnat d'Italie Rang Équipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff. 1 Juventus Turin 81 31 26 3 2 74 18 56 2 Naples 77 31 24 5 2 66 21 45 3 AS Rome 60 31 18 6 7 50 26 24 4 Lazio Rome 60 31 18 6 7 75 40 35 5 Inter Milan 59 31 16 11 4 50 22 28 6 AC Milan 52 31 15 7 9 43 36 7 7 Fiorentina 50 31 14 8 9 44 33 11 8 Sampdoria Gênes 48 31 14 6 11 50 46 4 9 Atalanta Bergame 48 31 13 9 9 47 34 13 10 Torino 45 31 11 12 8 46 38 8 11 Bologne 35 31 10 5 16 35 43 -8 12 Genoa 35 31 9 8 14 24 31 -7 13 Udinese 33 31 10 3 18 39 48 -9 14 Sassuolo 30 31 7 9 15 21 51 -30 15 Chievo Vérone 29 31 7 8 16 29 51 -22 16 Cagliari 29 31 8 5 18 28 51 -23 17 Spal 27 31 5 12 14 30 52 -22 18 Crotone 27 31 7 6 18 29 56 -27 19 Hellas Vérone 25 31 7 4 20 26 62 -36 20 Benevento 13 31 4 1 26 26 73 Benevento 2-4 Juventus TurinRoma 0-2 FiorentinaSPAL 1-1 AtalantaSampdoria 0-0 GenoaTorino 1-0 Inter MilanCrotone 1-0 BologneHellas Vérone 1-0 CagliariNaples 2-1 Chievo VéroneUdinese 1-2 Lazio RomeMilan AC 1-1 Sassuolo





Bundesliga