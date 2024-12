LE CNG CONFIRME LA VICTOIRE DE MODOU LO SUR SITEU Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2024 à 22:30 | | 0 commentaire(s)|

Selon le procès-verbal N°02-2024-2025, la CRD a examiné les enregistrements vidéo du combat et a constaté que Moustapha Senghor, alias Siteu, avait effectivement quitté l’aire de combat, ce qui a conduit à l’arrêt du match par l’arbitre. La victoire de Modou Lo sur Siteu a été officiellement confirmée par la Commission Règlement et Discipline (CRD) du CNG lors de sa réunion du 27 novembre 2024. Cette décision fait suite à une réclamation déposée par Lansar, contestant le résultat du combat. Selon le procès-verbal N°02-2024-2025, la CRD a examiné les enregistrements vidéo du combat et a constaté que Moustapha Senghor, alias Siteu, avait effectivement quitté l’aire de combat, ce qui a conduit à l’arrêt du match par l’arbitre. Le rapport souligne que l’arbitre avait pris la décision de déclarer Modou Lo vainqueur après avoir infligé deux avertissements à Siteu, contre trois pour Modou Lo. Ainsi, la CRD a confirmé la décision de l’arbitre, validant la victoire de Modou Lô et mettant fin à la contestation de Lansar. Source Logo: SenePlus Primary Section: Sports Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/sports/le-cng-confirme-la...

