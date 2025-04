LE COORDINATEUR DE L'APR AUX MAINS DE LA JUSTICE FRANÇAISE Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Avril 2025 à 00:15 | | 0 commentaire(s)|

Ancien ambassadeur itinérant de Macky Sall et figure influente de la diaspora sénégalaise, Amadou Daff est en garde à vue pour un présumé détournement d'un demi-million d'euros de fonds publics à Mantes-la-Jolie (SenePlus) - Un séisme judiciaire ébranle la communauté sénégalaise en France. Amadou Daff, ancien ambassadeur itinérant de Macky Sall et coordinateur en France du parti de l'ex-président, a été placé en garde à vue avec son épouse pour des soupçons de détournement massif de fonds publics, selon des informations exclusives révélées par Europe 1. Le couple a été interpellé mercredi par les forces de l'ordre dans les Yvelines, où M. Daff exerçait jusqu'à récemment des fonctions de conseiller municipal à Mantes-la-Jolie. D'après les révélations du journal l'affaire a débuté début 2023 suite à un signalement au procureur de la République de Versailles. À l'origine de cette procédure, un audit d'experts-comptables réalisé auprès de plusieurs associations bénéficiant de subventions publiques. L'une d'entre elles, dédiée à la médiation dans les quartiers de Mantes-la-Jolie et dirigée par Amadou Daff, a particulièrement attiré l'attention des enquêteurs. "L'audit a mis en évidence un possible système de fausses factures et de sociétés fictives", précise une source proche du dossier. Les investigations menées par le parquet de Versailles se sont rapidement concentrées sur le sexagénaire, directeur de l'association aujourd'hui fermée. Selon les informations du média, le personnage central de l'affaire "est soupçonné d'avoir régulièrement détourné des fonds publics en enregistrant des fausses factures à travers cette association". Plus préoccupant encore, "le montant du préjudice sur 10 années passées au peigne fin par les policiers dépasserait le demi-million d'euros", affirme une source policière. Amadou Daff, 60 ans, n'est pas un inconnu dans le paysage associatif et politique franco-sénégalais. Très implanté à Mantes-la-Jolie auprès de la communauté sénégalaise, il a exercé des fonctions d'élu local jusqu'à une décision récente de la justice administrative. En effet, comme le rapporte Europe 1, il "a été démis de ses fonctions l'année dernière du conseil municipal par la justice administrative en raison de son absence dans les bureaux de vote lors des élections européennes du 9 juin 2024, alors qu'il était convoqué pour siéger comme assesseur." Son siège a été attribué à Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines, qui figurait sur la même liste électorale. Les liens entre les deux hommes semblaient étroits puisque, selon les informations d'Europe 1, "tous deux s'étaient rendus en 2019 au Sénégal dans le cadre d'un voyage d'une délégation du département des Yvelines pour soutenir des projets locaux, selon le site internet du département." Mais c'est surtout son rôle auprès de l'ancien président qui retient l'attention. Le média précise qu'Amadou Daff "avait été désigné par l'ancien président de la Républiquel, Macky Sall comme ambassadeur itinérant et coordinateur en France de son parti, l'Alliance pour la République." Un réseau associatif étendu Le parcours d'Amadou Daff révèle une présence significative dans le milieu associatif. Europe 1 souligne qu'il "a aussi été à la tête de plusieurs entités associatives d'aide à la médiation, liées au développement du Sénégal ou encore à la solidarité des migrants." Cette position lui aurait potentiellement permis d'établir un réseau d'influence important, tant dans la communauté sénégalaise qu'auprès des institutions françaises locales. À ce stade de l'enquête, Europe 1 indique que "ni l'entourage d'Amadou Daff ni la ville de Mantes-la-Jolie ni le parquet de Versailles n'ont pu, pour l'heure, répondre à nos questions." L'instruction judiciaire se poursuit donc, tandis que le mis en cause et son épouse demeurent en garde à vue. Cette affaire intervient dans un contexte politique délicat pour l'ancien président sénégalais Macky Sall, qui a quitté le pouvoir en 2024 après une période de tensions politiques dans son pays. Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Secondary Sections: International Développement Diaspora Société Archive setting: Unique ID: Farid



Source : https://www.seneplus.com/politique/le-coordinateur...

