LE CRI DU CŒUR D'AISSATA TALL SALL POUR FARBA NGOM

Alors que plane la menace d'une levée d'immunité parlementaire sur son collègue député, la patronne du groupe parlementaire d'opposition monte au créneau : « Ils marcheront sur nos cadavres », lance-t-elle à l'endroit de Pastef La députée d'opposition Aissata Tall Sall a livré un plaidoyer vibrant ce jeudi 16 janvier 2025, en marge de la conférence de presse de protestation contre la procédure de levée d'immunité parlementaire visant son collègue Farba Ngom, mis en cause dans une affaire de plusieurs milliards de francs CFA. Rapportant une conversation avec l'intéressé, la parlementaire a déclaré : « Farba Ngom m'a dit : 'Ma sœur, je sais que les jeux sont déjà faits parce que leur majorité écrasante est là pour écraser' ». Elle a ensuite martelé que l'opposition resterait « debout pour mener la résistance contre l'injustice, contre le mensonge, contre la loi du plus fort ». Dans une intervention passionnée, l'ancienne ministre a rappelé que « le Sénégal n'a pas été bâti seulement le 24 mars » et que les nouveaux dirigeants ont « trouvé une nation unie et solidaire du FA jusqu'à la Casamance, de Dakar jusqu'au fin fond de Tambacounda ». Son discours a atteint son paroxysme lorsqu'elle a lancé : « Le jour où ils voudront s'attaquer à la nation, à la République, défaire l'État, ils marcheront sur nos cadavres, mais on ne l'acceptera pas ». Elle a promis un combat sans merci, assurant que l'opposition serait « plus courageuse, plus déterminée et plus intelligente » que ses adversaires. La parlementaire a conclu en affirmant que son groupe politique poursuivrait la lutte « tant à l'Assemblée nationale que sur le terrain politique », s'engageant à défendre « la vérité contre le mensonge » et « le Sénégalais contre une faction ». Video URL: https://www.youtube.com/watch?v=0Sm5XZUeQ6U Source Logo: SenePlus Primary Section: SENEPLUS TV Secondary Sections: Politique Développement Diaspora Société Archive setting: Unique ID: Farid



Source : https://www.seneplus.com/seneplus-tv/le-cri-du-coe...

