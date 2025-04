LE DEVOIR DE VÉRITÉ, SOCLE DE LA RUPTURE SYSTÉMIQUE Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Avril 2025 à 23:52 | | 0 commentaire(s)|

Malgré les défis économiques persistants, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé sa détermination à poursuivre les réformes pour optimiser les finances publiques et assurer une gestion transparente. Le devoir de vérité représente ”le socle de la rupture systémique engagée avec détermination et responsabilité” par le gouvernement en dépit de la persistance de défis encore plus grands à relever, a rappelé jeudi le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. ‘’Voilà un an déjà que nous avons entrepris de transformer profondément notre pays, en dressant avec rigueur et lucidité, un diagnostic sans complaisance de la situation économique. Même si la situation actuelle révèle des défis encore plus grands que nous devrons relever, le devoir de vérité constitue le socle de la rupture systémique que nous avons engagée avec détermination et responsabilité’’, a-t-il notamment déclaré. S’adressant à la Nation à la veille de la célébration de la fête de l’indépendance, le Chef de l’Etat a insisté sur le fait que le gouvernement s’est résolument engagé dans un vaste chantier de réformes. ‘’Elles visent l’optimisation des finances locales, une politique budgétaire transparente, la rationalisation des dépenses et la gestion efficiente de la dette, pour préserver la viabilité des finances publiques’’, a-t-il fait savoir. Il a par exemple souligné que d’importants efforts ont été consentis pour apurer, pour une période de quatre années, les arriérés dus aux opérateurs agréés pour les semences et les matériels agricoles pour plus de 80 milliards de francs CFA. ‘’Sur un montant de 113 milliards constatés à la fin 2024, une somme de 70 milliards a été décaissée à la fin du mois mars 2025. Il en est de même du secteur des BTP, où des paiements sur arriérés de 62,08 milliards ont été effectués et un montant de 66,7 milliards est prévu dans la LFI 2025’’, a détaillé le président Bassirou Diomaye Faye. Selon lui, l’apurement des rappels, loin d’être exhaustif, a atteint les 19,53 milliards de FCFA, à la fin du mois de mars 2025, pour un effectif bénéficiaire de 9.479 enseignants. Le président Faye a en même temps soutenu que les mises en solde concernant 1.198 maîtres et professeurs contractuels pour un impact budgétaire annuel de 5,79 milliards FCFA. Source Logo: APS Primary Section: Politique Archive setting: Unique ID: Alioune



