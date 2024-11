LE FISC ALLÈGE LA PRESSION SUR LES ENTREPRISES DE PRESSE Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2024 à 23:11 | | 0 commentaire(s)|

Le président du CDEPS, Mamadou Ibra Kane, a salué la décision du Directeur général des Impôts et Domaines, Abdoulaye Diagne, de débloquer les comptes bancaires des entreprises de presse. Le président du Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS), Mamadou Ibra Kane, a annoncé une décision salutaire du Directeur général des Impôts et Domaines (DGID), Abdoulaye Diagne dans le secteur de la presse. Ce dernier a ordonné le déblocage des comptes bancaires des entreprises de presse, une mesure qui devrait soulager de nombreuses rédactions en difficulté. Dans un communiqué, Mamadou Ibra Kane a précisé que « les comptes des entreprises de presse ont été débloqués selon les instructions qu’il a données à ses services ». Cette annonce intervient à un moment où le secteur de la presse fait face à des défis financiers croissants, exacerbés et la baisse des revenus publicitaires. Mamadou Ibra Kane a également encouragé les entreprises concernées à se rapprocher de leur centre fiscal pour obtenir la mainlevée de leurs comptes. « Me signaler les cas non encore résolus. M. Diagne reste à mon écoute pour régulariser la situation », a-t-il ajouté, soulignant ainsi l’engagement du DGID à travailler en collaboration avec les acteurs de la presse pour résoudre les problèmes persistants. Source Logo: SenePlus Primary Section: Media Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/media/le-fisc-allege-la-p...

Accueil Envoyer à un ami Partager