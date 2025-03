LE FMI ALERTE SUR DES IRRÉGULARITÉS BUDGÉTAIRES AU SÉNÉGAL Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Mars 2025 à 23:53 | | 0 commentaire(s)|

Face à ces constats, l’institution préconise des réformes urgentes pour renforcer la transparence et le contrôle des finances publiques. Une mission du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Edward Gemayel, a séjourné au Sénégal du 18 au 26 mars pour examiner les conclusions du rapport d’audit de la Cour des comptes, publié le 12 février. Cette enquête a révélé des irrégularités majeures dans les déclarations budgétaires du pays entre 2019 et 2023, notamment une sous-estimation significative du déficit et de la dette publique. Selon les conclusions du FMI, le déficit budgétaire moyen sur cette période a été révisé à la hausse de 5,6 points de PIB, tandis que la dette de l’administration centrale est passée de 74,4 % à 99,7 % du PIB en 2023. L’audit a également mis en évidence l’existence de passifs non divulgués, incluant des emprunts dissimulés représentant 25,3 points de PIB. Des réformes urgentes recommandées Face à ces révélations, le FMI insiste sur la nécessité de renforcer le contrôle budgétaire et la transparence des finances publiques. « Ces lacunes soulignent l’urgence d’une refonte structurelle des mécanismes de gestion budgétaire », a déclaré Edward Gemayel. La mission a évalué les facteurs institutionnels et procéduraux ayant contribué à ces incohérences et discuté avec les autorités de mesures correctrices à adopter. L’activité économique du Sénégal est restée dynamique en 2024, avec une croissance estimée à 6 % du PIB, portée par le secteur des hydrocarbures. L’inflation est restée contenue à 0,8 %. Toutefois, le déficit budgétaire a atteint 11,7 % du PIB et la dette de l’administration centrale est montée à 105,7 % du PIB en fin d’année, illustrant des tensions croissantes sur les finances publiques. Parmi les mesures prioritaires recommandées figurent la rationalisation des exonérations fiscales et la suppression progressive des subventions énergétiques coûteuses. Ces réformes visent à assainir les finances publiques et à garantir une trajectoire budgétaire soutenable. Vers un nouveau programme d’appui du FMI Les autorités sénégalaises ont exprimé leur volonté de solliciter un nouveau programme d’appui du FMI. Toutefois, l’institution attend la mise en place effective de mesures correctrices avant d’engager des discussions formelles. « Le Fonds se tient prêt à accompagner le Sénégal dans l’élaboration d’un programme de réformes ambitieux, basé sur les enseignements de l’audit et aligné sur les priorités nationales de développement », a affirmé Gemayel. Durant son séjour, la mission du FMI a rencontré le président de la République Bassirou Diomaye Faye, le ministre de la Justice Ousmane Diagne, le ministre de l’Économie Abdourahmane Sarr, le ministre des Finances Cheikh Diba, ainsi que plusieurs hauts responsables. Des échanges ont également eu lieu avec les syndicats, la société civile et les partenaires au développement. Le FMI salue l’engagement des autorités en faveur de la transparence budgétaire et leur coopération dans cette mission d’évaluation, qui marque une étape décisive vers une meilleure gestion des finances publiques du pays. Source Logo: SenePlus Primary Section: Economie Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/economie/le-fmi-alerte-su...

