LE FMI RASSURE SUR LA VIABILITÉ FINANCIÈRE DU SÉNÉGAL

Malgré un niveau de dette avoisinant 100 % du PIB, le pays reste en mesure d’honorer ses engagements financiers, a affirmé Edward Gemayel, chef de mission du FMI. Il a souligné que le pays n’a pas sollicité de restructuration. La dette du Sénégal reste ‘’viable’’, en dépit du fait que selon le rapport de la Cour des comptes, son niveau a atteint presque 100 % du produit intérieur brut (PIB), a assuré le chef de mission du Fonds monétaire international (FMI) pour le Sénégal, Edward Gemayel. Malgré un ratio de presque 100% du PIB, la dette du Sénégal demeure ‘’toujours viable’’, a indiqué M. Gemayel dans des propos rapportés par le site du Soleil. Selon le site d’information qui s’appuie sur une interview qu’il a accordée au quotidien national, le gouvernement sénégalais est toujours ‘’capable d’honorer le service de la dette et n’a pas sollicité à ce jour une restructuration’’. La mission du Fmi séjourne à Dakar du 18 au 26 mars en vue de finaliser un nouveau programme d’aides avec le Sénégal, qui facilitera le déblocage des financements. Dans son rapport définitif sur la situation des finances publiques entre 2019 et mars 2024, publié en février dernier, la Cour des comptes avait estimé le montant de la dette publique du Sénégal à la fin de l’année 2023 à 99,67 % du PIB, contre 73,6%, selon l’ancien régime. La Cour des comptes avait ainsi confirmé les allégations faites par le gouvernement en septembre dernier, selon lesquelles des ‘’données erronées’’ ont été publiées entre 2019 et 2023, concernant la dette et le déficit publics du Sénégal. Le Sénégal travaille à obtenir une dérogation du FMI Le Chef de mission du FMI attend de prendre davantage connaissance du rapport de la Cour des comptes, d’échanger avec les autorités et d’identifier des ‘’mesures correctrices’’. Le soleil.sn rapporte que Edward Gemayel a déjà indiqué que les investisseurs sont ‘’très rassurés’’ par l’exercice de transparence auquel s’est livré le gouvernement. Gemayel a indiqué que les autorités sénégalaises travaillent dans le sens d’obtenir une dérogation et ont déjà proposé une série de mesures correctrices, en plus de celles identifiées par le rapport de la Cour des comptes, annonçant que le prochain programme devrait refléter les priorités de l’agenda Sénégal 2050.

L’ancien Président, Macky Sall, avait contesté les accusations de falsification de chiffres par son gouvernement. ‘’J’ai laissé un pays où les indicateurs étaient au vert. Le Fonds monétaire international a confirmé cela, un mois après que j’ai quitté le pays’’, avait-il soutenu. Source Logo: APS Primary Section: Economie Archive setting: Unique ID: Alioune



