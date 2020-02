LE GRAND ENTRETIEN DE MAHAMMAD BOUN ABDALLAH DIONNE À EMEDIA Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Février 2020 à 22:35 | | 0 commentaire(s)| Pendant 52 minutes, Mahammad Boun Abdallah Dionne est revenu de long en large sur le bilan du premier mandat du président Macky Sall. Un an après la réélection du Secrétaire général de l’Alliance pour la République (Apr), l’ancien Premier ministre, ministre d’Etat et Secrétaire général de la Présidence accorde son premier grand entretien au groupe EMEDIA (Itv, iRadio, emedia.sn).



Face à Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop (Khalifa Diakhaté, en wolof), il détaille les étapes clés du premier quinquennat de Macky Sall : Plan Sénégal Emergent (Pse), exploitation du pétrole et du gaz, le Train express régional (Ter). Dionne s’explique aussi sur les grandes questions de l’heure : le rapport de la Cour des comptes, le statut spécial de Dakar, la dette intérieure, etc. La question du 3e mandat, il ne l’esquive pas. Et remet même en cause le principe de la limitation des mandats. Troisième mandat ou pas ? Dionne fait dans le clair-obscur.

Durant cette heure d’entretien, Mahammad Dionne a aussi évoqué le cas Guy Marius Sagna, emprisonné à la suite d’une manifestation devant les grilles du palais présidentiel. Pour l’ancien Premier ministre, la rigueur devrait être un des principes sacro-saint de la République.

Pour finir, l’ancien Premier ministre s’est adressé aux Sénégalais. « Merci aux Sénégalais et ne perdez pas confiance », leur a-t-il adressé.



