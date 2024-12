LE NOBEL DE LA PAIX 2024 RECADRE VLADIMIR POUTINE SUR LA MENACE NUCLÉAIRE Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2024 à 20:56 | | 0 commentaire(s)|

Lors d’une conférence à Oslo, l’association japonaise Nihon Hidankyo, représentant les survivants des bombes atomiques, a appelé à l’abolition totale de ces armes pour préserver l’humanité. A la veille de recevoir son prix Nobel de la paix 2024, Nihon Hidankyo a fait face à la presse à Oslo, en Norvège. L’occasion de mettre en garde Vladimir Poutine, le Président de la Russie, ainsi que les pays possédant l’arme nucléaire. L’association japonaise des survivants de la bombe atomique, Nihon Hidankyo, a remporté le prix Nobel de la paix 2024. Forte de ce statut et de son combat contre le nucléaire, elle a envoyé un message clair à Vladimir Poutine. Ce dernier agite souvent la menace nucléaire pour gagner la guerre de la Russie contre l’Ukraine. « Je pense que le président (Vladimir) Poutine ne comprend pas vraiment ce que les armes nucléaires représentent pour les êtres humains, de quel type d’arme il s’agit », débute d’abord Terumi Tanaka, coprésident de l’association, lors d’une conférence de presse à Oslo à la veille de la cérémonie de remise du Nobel. « Je pense qu’il n’y a même pas réfléchi ». D’ailleurs, le Président russe a récemment modifié par décret les possibilités d’y recourir. Dans cet ordre d’idée, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, assure que la Russie allait utiliser « tous les moyens » à sa disposition pour l’emporter. Ainsi, le 21 novembre, Moscou avait fait la démonstration d’un lancement de missile balistique de portée intermédiaire, un appareil capable de porter l’arme nucléaire. Terumi Tanaka poursuit son discours en mettant en garde Poutine. « M. Poutine, nous voulons vous dire que les armes nucléaires ne doivent jamais être utilisées. C’est un acte qui irait contre l’humanité ». Tanaka n’oublie toutefois pas d’égratigner les Etats-Unis, à l’origine du lancement de la première bombe atomique, à Hiroshima et Nagasaki. Deux bombes lancées le 6 et le 9 aout 1945 et qui ont fait 214 000 morts. Terumi Tanaka lui, avait 13 ans à l’époque, lui qui a vu sa ville d’origine, Nagazaki, être pulvérisé. « L’Amérique a créé et utilisé cette arme contre l’humanité. Ce que nous aimerions voir de la part des Etats-Unis, c’est qu’ils abolissent leurs armes nucléaires ». L’homme 92 ans de préciser toutefois qu’il ne recherchait absolument pas de « compensation monétaire » des autorités américaines. 12 121 ogives nucléaires dans le monde Nihon Hidankyo recevra son prix Nobel ce mardi 10 décembre à l’Hôtel de ville d’Oslo. Il sera décerné aux trois coprésidents de l’association. Cette dernière veut que cette distinction serve à conscientiser les dirigeants des pays du monde. Jørgen Watne Frydnes, président du comité Nobel, a embouché la même trompette. « Notre message à Poutine, ainsi qu’aux autres Etats dotés de l’arme nucléaire, est le suivant: écoutez les témoignages des hibakusha. Il est crucial pour l’humanité de préserver le tabou nucléaire, de stigmatiser ces armes comme étant moralement inacceptables. Menacer de les utiliser est une manière de réduire le sens de ce tabou, et cela ne devrait pas être fait. Et bien sûr, leur utilisation ne devrait jamais, sous aucun prétexte, être répétée par aucune nation sur Terre ». Actuellement, les pays dotés de l’arme nucléaire sont officiellement : les Etats-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, la Chine, l’Inde, le Pakistan et la Corée du Nord. Non-officiellement, il y a Israël. Et selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), au mois de juin 2024, 12.121 ogives nucléaires existaient dans le monde, pour environ 9 585 qui étaient disponibles pour utilisation. Pour rappel, 122 pays avaient signé le traité historique sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) à l’ONU. Néanmoins, aucune puissance possédant l’arme nucléaire ne l’avait ratifié. « Bien sûr, les Etats possédant des armes nucléaires s’y opposeront (…) Nous voulons créer un monde débarrassé à la fois des armes nucléaires et des guerres », conclut Terumi Tanaka. Source Logo: Le Soleil Primary Section: International Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/international/le-nobel-de...

Accueil Envoyer à un ami Partager