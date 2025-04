LE SÉNÉGAL FACE AU VERROUILLAGE DES MARCHÉS Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Avril 2025 à 00:44 | | 0 commentaire(s)|

La guerre commerciale déclenchée par Donald Trump menace d'exclure le pays et d'autres nations africaines des marchés obligataires mondiaux, alors même que ces économies traversent une période critique (SenePlus) - Les turbulences tarifaires provoquées par l'administration Trump menacent d'exclure plusieurs pays africains, dont le Sénégal, des marchés obligataires mondiaux, selon Bloomberg. Cette situation pousse les investisseurs à délaisser les actifs jugés risqués, au moment même où ces économies font face à de sérieux défis financiers. "Si les bouleversements causés par la guerre commerciale du président américain Donald Trump persistent, entraînant des écarts de rendement continuellement plus élevés, il sera difficile pour les nations d'Afrique subsaharienne d'émettre de nouvelles euro-obligations", a déclaré lundi Aurelie Martin, économiste et analyste d'investissement chez Ninety One à Londres. "Les turbulences pourraient inciter les gouvernements aux finances tendues à négocier de nouveaux programmes de financement avec le Fonds monétaire international, notamment le Kenya, le Sénégal et l'Angola", rapporte Bloomberg. Cette situation survient alors que le pays, comme d'autres de la région, avait commencé à retrouver un accès aux marchés après le gel de 2022, lorsque la hausse rapide des taux d'intérêt avait fermé l'accès aux financements internationaux. La situation est particulièrement inquiétante pour les économies dépendantes des matières premières. "Si la chute des prix du pétrole et d'autres matières premières affectait simultanément leurs recettes fiscales", les conséquences seraient graves, souligne Martin. Pour le Sénégal, qui développe actuellement ses ressources pétrolières et gazières, cette pression arrive à un moment critique de son développement économique. Si le Kenya et la Côte d'Ivoire ont déjà émis de nouvelles obligations cette année pour refinancer des dettes existantes, la situation pourrait inciter le Sénégal et d'autres nations à envisager "une nouvelle vague de demandes de programmes du FMI", selon Martin. Kevin Daly, gestionnaire de portefeuille chez Abrdn Investments Ltd., observe que "la dernière fois que nous avons vu des mouvements de cette ampleur, c'était pendant la pandémie", mais aujourd'hui, "nous ne savons tout simplement pas dans quelle mesure ou d'où viendra la stabilité." Les obligations du Kenya et de la Zambie ont déjà "chuté à des niveaux historiquement bas", selon Bloomberg, illustrant les risques auxquels le Sénégal pourrait également faire face dans ce contexte de turbulences internationales. Les discussions entre les pays africains touchés et les institutions financières internationales se poursuivront lors des réunions de printemps organisées par le FMI et la Banque mondiale plus tard ce mois-ci, où le Sénégal pourrait chercher à sécuriser de nouvelles sources de financement. Source Logo: SenePlus Primary Section: Economie Secondary Sections: Politique International Développement Diaspora Société Archive setting: Unique ID: Farid



Source : Source : https://www.seneplus.com/economie/le-senegal-face-...

