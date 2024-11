LÉGISLATIVES 2024 : LES RÉSULTATS PROVISOIRES PUBLIÉS AU PLUS TARD, VENDREDI AVANT 00H Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2024 à 20:08 | | 0 commentaire(s)|

La Commission Nationale de Recensement des Votes va démarrer ses travaux , demain mercredi. « Dès réception des procès-verbaux, le président de la commission nationale de recensement des votes fait constater aux membres de la commission et aux représentants des candidats ou des partis les plis scellés contenant les procès-verbaux et les pièces annexes avant de les ouvrir. Si un pli n’est pas scellé, mention doit en être obligatoirement faite au procès-verbal de la commission nationale de recensement des votes », renseigne une note. Ainsi, les résultats provisoires seront publiés au plus tard vendredi avant minuit. « La commission nationale effectue le recensement général. Il en est dressé procès-verbal. La proclamation provisoire des résultats intervient au plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin ».



