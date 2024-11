LÉGISLATIVES ANTICIPÉES : le coup de génie de Pastef dans le département de Velingara (Papis Demba Cissé) Rédigé par leral.net le Samedi 23 Novembre 2024 à 14:20 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Velingara/ La Rédaction Le parti PASTEF les patriotes s’est encore illustré avec des performances remarquables à l’issue du décompte des voix lors des législatives du 17 novembre 2024. La dynamique de victoire de cette formation politique n’a souffert d’aucune ambiguïté, avec dans son compteur 130 sièges à l’assemblée nationale contre 165 au total. Tous les départements ont été presque raflés par ce parti avec à sa tête l’emblématique leader Ousmane SONKO. Cependant, notons que ce dernier n’a pas pu faire sa tournée dans le département de Vélingara à cause d’un agenda de campagne électorale extrêmement chargé malgré son intention de s’y rendre. Contre toute attente, les patriotes du département de Vélingara ont surpris leur monde avec une victoire éclatante, inattendue en creusant un écart de 6000 voix. En réalité, l’absence du Président Ousmane SONKO avait été sentie comme une menace réelle pour la victoire du Parti PASTEF dans ce département. Mais, cela n’a pas été un handicap pour les patriotes du département qui se sont surpassés. Ainsi ils se sont mobilisés pendant toute la campagne électorale en faisant face à des adversaires qui ont plus de vécu dans la sphère politique. Il s’agit notamment, du président du conseil départemental et l’actuel maire de la commune de Vélingara, député sortant. Des jeunes Patriotes qui ont crû en eux, ont été capables de renverser la tendance électorale qui était de tous temps favorable au camp du pouvoir sortant (Macky Sall). La plus grande gloire de ces jeunes, considérés par certains comme des novices en politiques est d’avoir gagné le département de Vélingara malgré la victoire du candidat Amadou BA (jam AK njerigne) dans la commune de Médina Gounass. Cette dernière a toujours permis au régime sortant de gagner le département de Vélingara avec son fort taux d’électeurs. Pour la première fois, un parti gagne le département en perdant la commune de Médina Gounass. C’est d’ailleurs, une victoire historique qui vient d’être administrée par le parti PASTEF à toute la classe politique de Vélingara. Le plus remarquable dans la victoire de ce parti se justifie par le fait que les patriotes de Vélingara ont battu campagne sans l’ombre d’aucune personnalité politique d’envergure ni Ministre ni DG encore moins de PCA. Il est à souhaiter d’ailleurs que notre département, orphelin et sevré de nominations, puisse être récompensé pour le travail abattu. Les équipes de campagne dans toutes les sections communales ont été phénoménales dans l’approche Politique en misant leurs forces sur la sensibilisation, l’information et la conscientisation à travers des visites de proximité, et quelques fois, une caravane pour faire de l’animation. Une approche qui a permis aux Patriotes de gagner haut la main le département en déjouant tous les pronostics Politiques. Ainsi, PASTEF installe à l’hémicycle les honorables Ibou GUEYE et Safiatou SOW qui auront désormais la charge de porter à la connaissance de l’exécutif les préoccupations des populations de Vélingara, puis plaider leurs causes. À l’image de leur mentor Politique, les patriotes de toutes les communes de Vélingara ont fait preuve de génie Politique qui leur a permis d’opérer ce coup de maître qui place définitivement Vélingara dans l’ère de la rupture et du changement. En définitive, Vélingara adhère et adopte le PROJET PASTEF. Papis Samba Dabakh CISSÉ, membre de PASTEF Vélingara/Kounkané E-mail: sambadabakhcisse@gmail.com



