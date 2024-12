LES CHIFFRES QUI ONT SCELLÉ LE SORT DU CESE ET DU HCCT Rédigé par leral.net le Samedi 14 Décembre 2024 à 22:11 | | 0 commentaire(s)|

En douze ans d'existence, le Conseil économique, social et environnemental aura englouti plus de 65 milliards, pendant que le Haut Conseil des collectivités territoriales engloutissait 138 milliards en à peine huit ans (SenePlus) - Dans son intervention ce samedi 14 décembre 2024, le ministre de la Justice Ousmane Diagne a défendu avec succès le projet de loi portant suppression du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT). Le texte a été adopté par l'Assemblée nationale avec 134 voix pour, 8 contre et 2 abstentions. Le ministre a présenté un bilan financier édifiant de ces deux institutions. Le CESE, de 2012 à 2024, a coûté plus de 65 milliards de francs aux contribuables sénégalais. Plus lourd encore, le HCCT a englouti 138 milliards de francs entre 2016 et 2024. Au total, ces deux institutions ont représenté une dépense de 203 milliards, 702 millions, 705.000 francs pour le budget de l'État. M. Diagne a souligné que cette suppression s'inscrit dans une "véritable œuvre de salubrité budgétaire". Les ressources ainsi libérées seront principalement réaffectées au renforcement du corps enseignant, pour une meilleure prise en charge de l'éducation nationale. D'autres secteurs pourront également bénéficier de ces fonds, selon les priorités qui seront définies par le gouvernement. Le Garde des Sceaux a par ailleurs mis en avant le large soutien populaire dont bénéficie cette réforme, rappelant que son adoption intervient quelques semaines après un premier rejet par la précédente législature. Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Secondary Sections: Economie Développement Diaspora Société Archive setting: Unique ID: Farid



Source : Source : https://www.seneplus.com/politique/les-chiffres-qu...

Accueil Envoyer à un ami Partager