LES STARS TEXTILES DE LA KORITÉ
Dimanche 30 Mars 2025

L'effervescence règne dans les ateliers de couture dakarois à la veille de l'Aïd el-Fitr. Les maîtres tailleurs, débordés par les commandes, révèlent les tendances de cette année : bazin riche, super cent et lafaya se déclinent en différents modèles L’ambiance de fête à l’approche de l’Aïd el-Fitr ou Korité, marquant la fin du mois de ramadan, est perceptible chez les tailleurs, où les clients se pressent, certains pour passer leurs commandes, d’autres récupérer leurs habits déjà confectionnés avec les tissus en vogue. Dans la capitale Dakar, à la Médina, près du centre-ville, par exemple, les ateliers ne désemplissent pas. On constate le volume de travail des tailleurs ces derniers jours au vu des tas d’habits trouvés sur des tables et des chaises à l’entrée des ateliers. Des tailleurs interrogés par l’APS assurent avoir confectionné des tenues avec pour la plupart des tissus en super cent, en bazin riche très prisés. La dentelle et le coton brodé dit ”Lafaya” ne sont pas en reste, alliant modernité et tradition pour satisfaire les besoins de la clientèle. A la rue 5 x Corniche, à la maison de couture d’Alpha Diallo, le maître tailleur et spécialiste d’habits pour hommes exprime déjà sa satisfaction. Trouvé dans son atelier entrain de donner des directives à ses apprentis, Alpha Diallo souligne que les tissus comme le super cent ou encore le bazin sont les plus commandés par sa clientèle. Il note que ces tissus sont mis en valeur selon le goût de chaque client, avec une attention très soutenue. La tendance actuelle les pousse à proposer des tenues modernes sur lesquelles ils ajoutent plusieurs décorations, selon la technique de ‘’fil à fil’’. ‘’Nous utilisons des bons tissus que les clients apportent et nous les valorisons avec une bonne décoration à la technique de fil à fil par exemple’’, indique le maître tailleur. Pour cette Korité, il déclare que les hommes font très souvent la commande de costumes africains dont les prix varient entre 10.000, 25.000 et 50.000 Fcfa, l’unité. ‘’Tout dépend du modèle choisi par le client’’, a-t-il expliqué. De l’autre côté de la rue 6 x 3, se trouve l’atelier de Seynabou Diop. Trouvée en plein repassage, cette dame, la trentaine révolue, fait savoir que les modèles sont réalisés, selon le choix de la cliente. Spécialisée uniquement en tenues pour femme, elle témoigne que les robes en tissus comme Lafaya, le voile et la dentelle, font l’affaire actuellement. Quand la tradition se marie à la modernité ‘’Actuellement les gens n’ont pas d’argent, quand ils apportent leur bazin par exemple, ils ne viennent plus avec les bazin riches. Il faut savoir que nous recevons beaucoup plus de commande pour les enfants, car ce sont eux qui sont plus mis en avant lors de la Korité’’, explique t-elle. Habillé en trois pièces, Lamine Seye, ancien président de l’association des tailleurs sénégalais, affirme pour sa part que les nouvelles tendances pour cette Korité se réalisent dans un ‘’mariage entre la modernité occidentale et les tenues traditionnelles’’. ‘’Actuellement, on présente à nos clients pour cette Korité, des modèles qui sont en coupes modernes, qui sont entre le style européen et celui africain, surtout avec les Sénégalais. Les tissus sont modernisés avec la coupe’’, précise-t-il, ajoutant que ces derniers sont beaucoup plus prisés par des jeunes. Lamine Sèye estime que les jeunes préfèrent des modèles à leur reflet. D’où, l’obligation pour les tailleurs de s’adapter à leur préférence en ‘’alliant modernité et tradition’’. ‘’Ils viennent parfois avec du super cent ou du bazin riche, avec lesquelles nous essayons de rassembler le côté traditionnel et celui moderne. Nous leur proposons des costumes tailleurs, avec des garnitures, etc.’’, a-t-il expliqué. Hormis les jeunes, M. Sèye confectionne également des tenues pour enfants, notamment des filles, qu’il propose à 5000 ou 10.000 Fcfa pour la main d’œuvre, selon le choix du modèle. Grande de taille, Babacar Diop, ce tailleur qui comptabilise 40 ans d’expérience, confectionne uniquement des tenues d’adultes pour cette Korité. Selon lui, son expérience lui permet d’offrir un ‘’bon rendu’’ à ses clients de plusieurs nationalités. Pour cette Korité, il affirme que son atelier fait tout pour rendre ses clients étrangers notamment maliens et ivoiriens ”heureux”. ‘’Nous proposons et créons des modèles qui sont rares et différents pour nos clients, avec des tissus comme le bazin geztner, le super cent, lafaya’’, a-t-il poursuivi. Source Logo: APS Primary Section: Société Secondary Sections: Economie Développement Archive setting: Unique ID: Farid



Source : Source : https://www.seneplus.com/societe/les-stars-textile...

