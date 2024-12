LFI 2025 : Baisse modérée des budgets de la Présidence et de la Primature, hausse pour l’Assemblée nationale Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2024 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 s’inscrit dans une volonté de réinventer le modèle de développement, en posant les bases d’une souveraineté économique renforcée. Il repose également sur les directives de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 », un nouveau cadre pour les […] Sénégal Atlanticactu/ Budget de la Présidence/ Saliou Ndong Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 s’inscrit dans une volonté de réinventer le modèle de développement, en posant les bases d’une souveraineté économique renforcée. Il repose également sur les directives de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 », un nouveau cadre pour les politiques publiques, officiellement présenté le 14 octobre 2024 par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en présence de son Premier ministre et des membres du gouvernement. Ce PLF a été élaboré dans un contexte de défis persistants et d’incertitudes sur les plans économique, géopolitique, et sécuritaire, tant internes qu’externes. Le budget général pour 2025 s’élève à 4 794,6 milliards de FCFA en recettes et 6 395,1 milliards de FCFA en dépenses, selon Dakaractu. Le budget de l’Assemblée nationale a augmenté, passant de 19 158 015 137 FCFA en 2024 à 21 474 015 137 FCFA en 2025. En revanche, la présidence de la République enregistre une légère baisse, passant de 78 611 113 107 FCFA en 2024 à 78 609 617 404 FCFA en 2025 dans le projet de loi de finances initial. Enfin, le budget de la Primature a diminué, passant de 25 723 322 360 FCFA en 2024 à 25 006 817 345 FCFA en 2025 dans la LFI.



Source : Source : https://atlanticactu.com/lfi-2025-baisse-moderee-d... Sénégal Atlanticactu/ Saliou Ndong

