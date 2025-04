LIGUE DES CHAMPIONS, ARSENAL ET L’INTER MILAN FILENT EN DEMI-FINALES Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Avril 2025 à 01:49 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir dominé le Real Madrid et le Bayern Munich, ils ont validé leur billet pour le dernier carré de la Ligue des champions. Les Gunners affronteront le PSG, tandis que les Nerazzurri retrouveront le FC Barcelone. Victorieux à l’aller, Arsenal et l’Inter Milan ont concocté leur ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions. Gunners et Nerazzurri ont respectivement éliminé le Real Madrid et le Bayern en quart de finale retour. Alors qu’on leur promettait l’enfer au Santiago Bernabeu, les Gunners ont tenu le choc. Après son succès 3-0 à l’aller, Arsenal est allé gagner 2-1 à Madrid pour ainsi s’assurer d’une première demi-finale de C1 pour la première fois depuis 2009. Saka a ouvert le score dans ce duel avant que Vinicius n’égalise. Gabriel Martinelli a ensuite clos le score dans les ultimes secondes. Le Real ne pourra donc pas conserver son titre, tandis qu’Arsenal affrontera le PSG en demies. De son côté, l’Inter a confirmé sa place en demi-finale. Les Nerazzurri ont géré un match nul 2-2 après l’avoir emporté 2-1 à l’aller à Munich. Harry Kane (55e) avait permis au Bayern de recoller à l’Inter sur l’ensemble des deux matchs. Mais Lautaro Martinez (58e), puis Pavard (62e) avaient permis aux Interistes de renverser la vapeur. Eric Dier (76e) a ensuite égaliser pour les Munichois. Les Italiens seront opposés au FC Barcelone en demies. rendez-vous les 29 et 30 avril et les 6 et 7 mai pour ces rencontres. Source Logo: Le Soleil Primary Section: Sports Archive setting: Unique ID: Alioune



