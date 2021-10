La 2e plus grande ville russe impose les codes QR dans les lieux publics Rédigé par leral.net le Lundi 18 Octobre 2021 à 22:52 | | 0 commentaire(s)|





Source : Alors que les restrictions anti-coronavirus varient d’une région à l’autre en Russie, la ville de Saint-Pétersbourg a annoncé des mesures renforcées, notamment des codes QR requis dans de nombreux lieux publics dès novembre et le télétravail conseillé pour les plus fragiles.Source : https://fr.sputniknews.com/20211018/la-2e-plus-gra...

