La 70e Conférence des Aéroports d'Afrique s'ouvre au CICAD, mettant en lumière l'avenir de l'AIBD

La cérémonie d'ouverture de la 70e Conférence des Aéroports d'Afrique a été lancée ce lundi au CICAD, offrant l'opportunité d'explorer les enjeux et les perspectives des aéroports. L'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) a mis en avant ses atouts et a dévoilé ses projets ambitieux pour maintenir sa position de leader. Cette réunion rassemblera plus de 300 délégués, gestionnaires, exposants et experts du secteur aérien dans la capitale sénégalaise, sous le thème "La résilience par l'innovation". Découvrons les réactions des directeurs généraux de l'AIBD et de LAS (Les Aéroports du Sénégal) dans les interviews d'Aminata Traoré et Cheikh Tidiane Sène.