La BRVM finit l’année 2024 avec de fortes hausses de ses trois indices clés.

L’indice BRVM Composite a ainsi progressé de 1,40% à 276,02 points contre 272,21 points la veille. De son côté, l’indice BRVM 30, enregistre une hausse de 1,51% à 138,74 points contre 136,68 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a enregistré la plus forte hausse avec 2,10% à 114,84 points contre 112,48 points la veille.



Suite aux fortes hausses de ces indices, la capitalisation du marché des actions connait une augmentation de 139,224 milliards, en se situant à 10 078,680 milliards FCFA contre 9 939,456 milliards FCFA le lundi 30 décembre 2024.



Pour sa part, celle du marché des obligations enregistre une hausse de 25,253 milliards, passant de 10 507,114 milliards FCFA la veille à 10 532,367 milliards FCFA ce mardi 31 décembre 2024.



La valeur totale des transactions s’est rehaussée, se situant à 898,483 millions FCFA contre 768,627 millions FCFA la veille.



Le titre Filtisac (Filatures Tissages Sacs Côte d’Ivoire), spécialiste de l’emballage figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours du marché des actions avec 7,23% de hausse de son cours au terme de la séance de cotation de ce lundi 30 décembre 2024.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (plus 7,04% à 1 065 FCFA), Oragroup Togo (plus 6,67% à 1 920 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 5,26% à 500 FCFA), Société générale Côte d’Ivoire (plus 5,00% à 21 000 FCFA) et Palm Côte d’ivoire (plus 4,60% à 5 000 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SMB Côte d’Ivoire (moins 7,47% à 8 605 FCFA), Loterie Nationale du Benin (moins 3,47% à 4 730 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 1,89% à 1 040 FCFA), BICI Côte d’Ivoire (moins 1,58% à 14 000 FCFA) et BOA Niger (moins 0,77% à 2 575 FCFA).

Oumar Nourou