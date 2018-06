La Belgique écrase la Tunisie

Un carton pour la Belgique. Grâce à des doublés d’Eden Hazard et Romelu Lukaku, et un but de Michy Batshuayi, les Diables Rouges n’ont fait qu’une bouchée de la Tunisie (4-1) ce samedi, à Moscou, dans le groupe G de la Coupe du monde 2018.

A noter que Dylan Bronn et Wahbi Khazri ont réduit l’écart. Une large victoire qui leur ouvre les portes des 8es de finale. Déjà battus lors de leur première sortie, les Aigles de Cartage, eux, sont quasi éliminés.



Ils le seraient mathématiquement en cas de nul ou de victoire de l’Angleterre sur le Panama, dimanche. Lors de la troisième journée, la Belgique affrontera l’Angleterre. Le Panama sera opposé à la Tunisie.



Sport24